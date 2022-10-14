«Реклама» от Залужного. Издательство Железный папа не успевает обрабатывать запросы на книгу, лежавшую на столе Главнокомандующего 14 октября, 19:56 Лучшая случайная реклама (Фото:Ирина Голуб/Facebook)

Соучредитель издательства Железный папа Ирина Голуб рассказала об ажиотаже вокруг книги Аслана Масхадова под названием Честь дороже жизни, которую заметили на столе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в посте от организации United24 о сборе на «Ловца Шахедов».

Ажиотаж поднялся после поста медиа WAS, где они рассказали о книгах, лежавших на столе Валерия Залужного.

«Теперь куча запросов на эту книгу, а ее нет. На допечатке. Я же не ожидала, что наше издательство из маргинального так вдруг превратится в мейнстримное. Еще и типографии так нестабильно работают. Но ничего, скоро все будет», — пишет Голуб.

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По словам соучредительницы Железного папы, электронная версия появится уже на следующей неделе, а печатная — через месяц.

Напомним, что недавно в издательстве Основы вышла книга НеСознательное искусство. Художественные рефлексии. Украина после 2013-го. Ее должны были выпустить еще в марте, но из-за вторжения России выпуск задержался.