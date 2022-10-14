«Реклама» от Залужного. Издательство Железный папа не успевает обрабатывать запросы на книгу, лежавшую на столе Главнокомандующего

14 октября, 19:56
Поделиться:
Лучшая случайная реклама (Фото:Ирина Голуб/Facebook)

Лучшая случайная реклама (Фото:Ирина Голуб/Facebook)

Соучредитель издательства Железный папа Ирина Голуб рассказала об ажиотаже вокруг книги Аслана Масхадова под названием Честь дороже жизни, которую заметили на столе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в посте от организации United24 о сборе на «Ловца Шахедов».

Ажиотаж поднялся после поста медиа WAS, где они рассказали о книгах, лежавших на столе Валерия Залужного.

https://www.facebook.com/was.by.depositphotos/posts/pfbid032dc6tRWbQL3p6HjB6iecsJfdhGcAj4xDv7K76BqBY5JEaCpyvFmsUE4VBsxLdWxwl

«Теперь куча запросов на эту книгу, а ее нет. На допечатке. Я же не ожидала, что наше издательство из маргинального так вдруг превратится в мейнстримное. Еще и типографии так нестабильно работают. Но ничего, скоро все будет», — пишет Голуб.

Видео дня

https://www.facebook.com/iryna.holub/posts/pfbid0gC2DCFNJcbP5mqctJ9Xu1kzDjUemJ3nPtfieGutSX2QGSa36Z2rYTXhfKcE1ZcMsl

По словам соучредительницы Железного папы, электронная версия появится уже на следующей неделе, а печатная — через месяц.

Напомним, что недавно в издательстве Основы вышла книга НеСознательное искусство. Художественные рефлексии. Украина после 2013-го. Ее должны были выпустить еще в марте, но из-за вторжения России выпуск задержался.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Книга Издательство Валерий Залужный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X