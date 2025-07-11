В Перу нашли остатки древнего города, которому более 3500 лет: как он выглядит

В северной части Перу, примерно в 200 километрах от столицы страны, археологи обнаружили следы древнего города Пенико. Считается, что здесь жила древнейшая американская цивилизация.

Об этом 9 июля сообщило BBC. Это поселение, расположенное на высоте около 600 метров над уровнем моря, вероятно, выполняло важную функцию в древней сети обмена между прибрежными регионами, горными общинами и жителями тропических районов.

Специалисты предполагают, что Пенико появилось в период между 1800 и 1500 годами до нашей эры — примерно тогда же, когда в других частях мира развивались первые крупные центры цивилизации, например в Месопотамии или долине Инда.

После длительных археологических исследований, длившихся более восьми лет, было обнаружено почти два десятка сооружений, в том числе ритуальные храмы, жилые комплексы и общественные здания. Отдельное внимание привлекает круглое сооружение, расположенное на склоне холма, окруженное остатками конструкций из глины и камня.

Среди найденных артефактов — декоративные изделия из ракушек, фигурки животных и людей, а также предметы, которые, вероятно, использовались в культовых обрядах.

Эти открытия позволяют глубже понять судьбу Каральской культуры — одной из древнейших цивилизаций на американском континенте, существовавшей в долине Супе еще в IV тысячелетии до н.э. Караль отличался сложной социальной организацией, использованием ирригационных систем и возведением монументальных сооружений, таких как пирамиды.

Археологи в Перу обнаружили древний город / Фото: REUTERS

По словам доктора Рут Шейди, которая в свое время руководила раскопками Караля, новые данные из Пенико могут помочь выяснить, как изменения климата повлияли на упадок этой загадочной цивилизации. Она отмечает, что город Пенико занимал ключевую позицию в системе торговли и коммуникации между различными экологическими зонами — от побережья до высокогорья и лесов Амазонии.

Археолог Марко Мачакуай, представитель перуанского Министерства культуры, отметил, что Пенико является важным свидетельством продолжения развития карательной традиции после ее основного расцвета.