Аргентинских полицейских уволили после того, как они свалили на мышей пропажу полтонны наркотиков

Биологи говорят, что мыши не воспринимают марихуану как еду

С полицейского склада в аргентинском городе Пиларе пропало пол тонны марихуаны. Главные подозреваемые заявили, что наркотики "съели мыши".

Пропажу заметил новый начальник полиции Эмилио Портеро и сообщил о ней отделу внутренних расследований, пишет BBC.

Следствие установило, что за два года со склада, в котором хранилось 6 тонн марихуаны, пропало 540 килограммов наркотиков. Полицейские, которые имели доступ к хранилищу заявили, что марихуану съели мыши.

Оправдание показалось не убедительным, подозреваемых уволили с работы и взяли под стражу.

Биологи из Университета Буэнос-Айреса заявляют, что мыши не воспринимают марихуану как еду, и умерли бы от такой дозировки. Мертвых мышей на складе полицейские не обнаружили.

Судебное заседание по этому делу назначено на 4 мая.