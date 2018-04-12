Аргентинских полицейских уволили после того, как они свалили на мышей пропажу полтонны наркотиков

С полицейского склада в аргентинском городе Пиларе пропало пол тонны марихуаны. Главные подозреваемые заявили, что наркотики "съели мыши".
Пропажу заметил новый начальник полиции Эмилио Портеро и сообщил о ней отделу внутренних расследований, пишет BBC.
Следствие установило, что за два года со склада, в котором хранилось 6 тонн марихуаны, пропало 540 килограммов наркотиков. Полицейские, которые имели доступ к хранилищу заявили, что марихуану съели мыши.
Оправдание показалось не убедительным, подозреваемых уволили с работы и взяли под стражу.
Биологи из Университета Буэнос-Айреса заявляют, что мыши не воспринимают марихуану как еду, и умерли бы от такой дозировки. Мертвых мышей на складе полицейские не обнаружили.
Судебное заседание по этому делу назначено на 4 мая.
Комментарии
Правила комментирования