«Арест» Суровикина. Соцсети шутят, что генерал ВС РФ не задержан, а просто отошел на «более выгодные рубежи» — обзор

29 июня, 16:27
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«Исчезновение» Суровикина напомнило пользователям период «сталинских чисток» (Фото:divanie_voiska/Twitter)

«Исчезновение» Суровикина напомнило пользователям период «сталинских чисток» (Фото:divanie_voiska/Twitter)

После провалившегося вооруженного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в соцсетях появились слухи о задержании генерала российской армии Сергея Суровикина.

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Сначала речь шла лишь об «исчезновении» бывшего командующего оккупационных войск РФ в Украине, однако позже заговорили и о его «аресте».

Уже на следующий день, 29 июня, эту информацию со ссылкой на собственные источники среди российской «элиты» подтвердило и издание Financial Times.

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В свою очередь пользователи отреагировали на возможное задержание Суровикина ироничными издевательствами, обращая внимание на то, что еще недавно кремлевская пропаганда лепили из него кумира для так называемых «z-патриотов», называя «генералом Армагеддоном» и пророчила великие военные достижения вплоть до захвата Киева, а сейчас ее риторика резко изменилась.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Таким образом Суровикин буквально за день превратился из «надежды» страны, в чью честь была даже названа линия обороны РФ на левобережье Днепра, во «врага народа».

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Многие также заметили очевидные параллели между ситуацией, сложившейся в России после провала бунта против диктатора Владимира Путина, и так называемыми «сталинскими чистками», отмечая, что методы Кремля с тех пор не очень-то и изменились.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Официальных подтверждений задержания Суровикина на данное время пока нет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Государственная измена Переворот Путч Евгений Пригожин Война России против Украины Сергей Суровикин

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