«Арест» Суровикина. Соцсети шутят, что генерал ВС РФ не задержан, а просто отошел на «более выгодные рубежи» — обзор
«Исчезновение» Суровикина напомнило пользователям период «сталинских чисток» (Фото:divanie_voiska/Twitter)
После провалившегося вооруженного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в соцсетях появились слухи о задержании генерала российской армии Сергея Суровикина.
Сначала речь шла лишь об «исчезновении» бывшего командующего оккупационных войск РФ в Украине, однако позже заговорили и о его «аресте».
Уже на следующий день, 29 июня, эту информацию со ссылкой на собственные источники среди российской «элиты» подтвердило и издание Financial Times.
В свою очередь пользователи отреагировали на возможное задержание Суровикина ироничными издевательствами, обращая внимание на то, что еще недавно кремлевская пропаганда лепили из него кумира для так называемых «z-патриотов», называя «генералом Армагеддоном» и пророчила великие военные достижения вплоть до захвата Киева, а сейчас ее риторика резко изменилась.
Таким образом Суровикин буквально за день превратился из «надежды» страны, в чью честь была даже названа линия обороны РФ на левобережье Днепра, во «врага народа».
Многие также заметили очевидные параллели между ситуацией, сложившейся в России после провала бунта против диктатора Владимира Путина, и так называемыми «сталинскими чистками», отмечая, что методы Кремля с тех пор не очень-то и изменились.
Официальных подтверждений задержания Суровикина на данное время пока нет.