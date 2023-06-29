«Арест» Суровикина. Соцсети шутят, что генерал ВС РФ не задержан, а просто отошел на «более выгодные рубежи» — обзор 29 июня, 16:27 «Исчезновение» Суровикина напомнило пользователям период «сталинских чисток» (Фото:divanie_voiska/Twitter)

После провалившегося вооруженного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в соцсетях появились слухи о задержании генерала российской армии Сергея Суровикина.

Сначала речь шла лишь об «исчезновении» бывшего командующего оккупационных войск РФ в Украине, однако позже заговорили и о его «аресте».

Уже на следующий день, 29 июня, эту информацию со ссылкой на собственные источники среди российской «элиты» подтвердило и издание Financial Times.

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В свою очередь пользователи отреагировали на возможное задержание Суровикина ироничными издевательствами, обращая внимание на то, что еще недавно кремлевская пропаганда лепили из него кумира для так называемых «z-патриотов», называя «генералом Армагеддоном» и пророчила великие военные достижения вплоть до захвата Киева, а сейчас ее риторика резко изменилась.

Фото: Скриншот/Twitter

Таким образом Суровикин буквально за день превратился из «надежды» страны, в чью честь была даже названа линия обороны РФ на левобережье Днепра, во «врага народа».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Многие также заметили очевидные параллели между ситуацией, сложившейся в России после провала бунта против диктатора Владимира Путина, и так называемыми «сталинскими чистками», отмечая, что методы Кремля с тех пор не очень-то и изменились.

Фото: Скриншот/Twitter

Про еврея Суровикина кино сняли🤫 pic.twitter.com/i53iH2RSM7 — Тит Веспасианов (@KaverzinF) June 29, 2023

Допрос Суровикина в Лефортово pic.twitter.com/ZsGjEclODL — Иван Семёнов (@Cemenofivan) June 28, 2023

Официальных подтверждений задержания Суровикина на данное время пока нет.