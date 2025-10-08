Расчищали четыре дня. Мужчина показал, в каком состоянии оставили арендаторы его квартиру — полно мусора, 11 собак и двое котов
Арендатор захламлял квартиру и оставил более 10 животных (Фото: San Diego Humane Society/Facebook)
В американском штате Калифорния арендодатель несколько недель не видел человека, который снимает его квартиру, а когда зашел в помещение, был шокирован.
Это произошло в городе Сан-Диего, сообщило 7 октября медиа Newsweek. Американец несколько недель не мог выйти на связь со своим арендатором и обратился в полицию.
Правоохранители открыли дверь двухкомнатной квартиры и обнаружили там горы мусора и обломков от разбитых вещей. Кроме того, в квартире было одиннадцать испуганных собак и двое кошек. Животных передали в кампус Оушенсайд Общества защиты животных Сан-Диего.
Чтобы добраться до четвероногих, полицейским пришлось надевать специальные костюмы и маски из-за ужасной вони и разгребать завалы.
«Сейчас эти животные в безопасности под нашей опекой. Маленькие собаки, включая померанцев и чихуахуа, напуганы и в плохом состоянии, с блохами, кожей и вросшими ногтями. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы дать им второй шанс, который они заслуживают, пока наши офицеры-гуманники продолжают расследовать это дело», — рассказывают на странице организации San Diego Humane Society.
На то, чтобы полностью очистить квартиру, правоохранителям понадобилось четыре дня.
