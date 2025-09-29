Испанский блогер нашел «самое дешевое жилье в мире» и показал условия — комната стоит 2 евро
Испанский блогер Начо Барруэко арендовал комнату всего за 2 евро (Фото: Начо Барруэко/Instagram)
Испанский путешественник и блогер арендовал комнату всего за два евро, и показал условия проживания. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.
Начо Барруэко из Испании забронировал комнату в Бангкоке, что в Таиланде. На платформе объявлений Airbnb писали, что это «самое дешевое жилье в мире» стоимостью всего 2 евро за ночь.
Несмотря на риски такого проживания, блогер все же остался доволен. Первое впечатление, по словам парня, было тревожным.
Дом был похож на старую хижину, рядом — куча мешков с мусором, лестница в комнату была шаткой и ненадежной. Внутри помещения висели таблички с предупреждениями «не наступать на пол» в определенных местах, потому что есть риск провалиться через доски.
Несмотря на скромность комнаты, ему все понравилось. За свою плату парень получил отдельную комнату, вентилятор, москитную сетку и различные атмосферные детали. Дополнял атмосферу приятный аромат в помещении.
«Меня поразила скромная обстановка района и усилия хозяина. Все выглядело аутентично, будто я перенесся назад во времени», — в конце концов рассказал Начо.
