Испанский путешественник и блогер арендовал комнату всего за два евро, и показал условия проживания. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Начо Барруэко из Испании забронировал комнату в Бангкоке, что в Таиланде. На платформе объявлений Airbnb писали, что это «самое дешевое жилье в мире» стоимостью всего 2 евро за ночь.

Несмотря на риски такого проживания, блогер все же остался доволен. Первое впечатление, по словам парня, было тревожным.

Дом был похож на старую хижину, рядом — куча мешков с мусором, лестница в комнату была шаткой и ненадежной. Внутри помещения висели таблички с предупреждениями «не наступать на пол» в определенных местах, потому что есть риск провалиться через доски.

Несмотря на скромность комнаты, ему все понравилось. За свою плату парень получил отдельную комнату, вентилятор, москитную сетку и различные атмосферные детали. Дополнял атмосферу приятный аромат в помещении.

«Меня поразила скромная обстановка района и усилия хозяина. Все выглядело аутентично, будто я перенесся назад во времени», — в конце концов рассказал Начо.

