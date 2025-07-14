В Японии набирает популярность новая профессия , которая предполагает арендовать женщину почтенного возраста для различных услуг, начиная от эмоциональной поддержки и заканчивая домашней помощью.

Об этом 8 июля сообщило медиа South China Morning Post. Кроме помощи клиентам, услуга «аренда бабушек» обеспечивает альтернативный источник дохода для старшего населения страны.

За 3 000 иен (примерно 20 долларов США) в час клиенты могут провести время с женщинами в возрасте от 60 до 94 лет, заказав их помощь в различных ситуациях. Они могут ухаживать за детьми, быть посредниками в семейных конфликтах или оказывать моральную поддержку — например, во время развода или во время сложных разговоров в семье, таких как каминг-аут.

Эта услуга называется «OK Obaachan« («ОК Бабушка») и уже объединяет около 100 женщин. Они предлагают свои знания, опыт в ведении домашнего хозяйства, жизненную мудрость и навыки общения.

Сервис был создан еще в 2011 году компанией Client Partners — сначала как возможность для женщин старшего возраста работать в бытовой сфере или быть собеседницами. Но в последнее время проект стремительно набирает популярность в Японии и активно используется в повседневной жизни.