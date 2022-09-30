«Люблю лапать пышногрудых дам». Компания Apple уволила вице-президента после его сексистской шутки в TikTok о женщинах 30 сентября, 16:37 Неудачная шутка ценой в должность (Фото:Скриншоты с видео)

Компания Apple решила уволить вице-президента Тони Блевинса после того, как он появился в вирусном видео в TikTok, где пошутил о том, что зарабатывает на жизнь ласканием «пышногрудых женщин». Об этом пишет Bloomberg.

В видео от 5 сентября к Тони Блевинсу подошел блогер Дэниел Мак, который спрашивает владельцев дорогих автомобилей, чем они занимаются. Когда Блевинса спросили, чем он зарабатывает на жизнь, тот ответил: «Люблю дорогие машины, играю в гольф и лапаю пышногрудых дам, но в выходные и праздничные дни отдыхаю».

Видео дня

Видео набрало более 40 тысяч лайков в Instagram и 1,3 миллиона просмотров в TikTok. После того, как клип был опубликован, некоторые члены отдела по операциям и закупкам Apple сообщили об этом отделу кадров, затем компания начала расследование. Тони Блэвинс подтвердил инцидент Bloomberg, заявив, что встреча произошла 18 августа. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был обижен моей ошибочной попыткой пошутить», — сказал он.

Напомним, что СЕО Yakaboo Иван Богдан сообщил о том, что уходит со своего поста после скандала из-за сексистской шутки о женщинах, якобы покупающих книги «за деньги, которые заработали мужчины». Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, а НВ собрал последние посты.