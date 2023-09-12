Троллинг Стерненко заставил Лорак прервать свое молчание о «помощи ВСУ»
Слухи о «помощи ВСУ» мешают Лорак зарабатывать на концертах в РФ (Фото:Скриншот видео Super/YouTube)
«Украинская» певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в РФ и до сих пор игнорирует ее военную агрессию против своей страны, наконец-то прервала молчание по поводу слухов о своей «поддержки ВСУ».
Речь идет о флешмобе с благодарностями в ее адрес за якобы помощь с атаками беспилотников-камикадзе на российские регионы, одним из активных участников которого стал известный блогер и волонтер Сергей Стерненко.
Чтобы дискредитировать перебежчицу перед ее новыми «соотечественниками», украинские пользователи регулярно приписывают ей различные «заслуги» в борьбе с кремлевским режимом.
И, казалось бы, очевидно, что это всего лишь троллинг, однако многие россияне поверили в то, что Лорак на самом деле «поддерживает» украинскую армию, следствием чего стали срывы концертов в РФ и, как результат, падению доходов, поскольку в других странах она особо никому не нужна.
В связи с этим певица наконец-то разразилась постом, в котором решила расставить все точки над «і», попытавшись при этом, как и прежде, усидеть сразу на двух стульях.
Лорак заявила, что якобы действительно занимается какой-то «благотворительностью», однако с военной помощью это никак не связано.
«Я певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка могут объединить нас в мире», — написала она, чем вызвала еще больше насмешек и издевательств со стороны украинцев.
В то же время, удовлетворил ли пост Лорак россиян, и позволят ли они ей и дальше выступать и зарабатывать деньги в РФ, покажет время.