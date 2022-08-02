«К нему пришел Кобзон». Анимации, мемы и анекдоты со всего мира о смерти российского диктатора Путина
Деду давно пора на концерт (Фото:Nugzar Metreveli/Facebook)
Иногда для счастья не хватает одной новости. Ее ждут в разных уголках мира, кто-то загадывает желание перед сном, а другие даже пробуют визуализировать. Именно поэтому Сеть наполнилась мемами, шутками и мультфильмами о смерти российского диктатора Владимира Путина. НВ собрал самое актуальное народное творчество.
Грузинский художник Нугзар Метревели создает остроумные иллюстрации о войне и политических деятелях. Частым героем его картин становится Путин. Конкретно на этой президента РФ посетил российский певец Иосиф Кобзон, скончавшийся еще в 2018 году.
Украинский режиссер Никита Лысков запостил анимацию 8-летней украинки, на которой РФ вместе с Путиным превращается в дерьмо.
Также он поделился анонимной работой еще одного украинского аниматора.
Австралийский иллюстратор и аниматор Луис Фазхаунд прекрасно показал будущее российского диктатора, учитывая его угрозы ядерным оружием.
Великолепную анимацию создал украинский художник Валерий Лифиренко.
2D-аниматор с псевдонимом Эли Букет присоединилась к созданию мультипликаций о кончине диктатора, нарисовав его голову на сковородке.
Украинская художница Ярослава Яцуба создала короткий мультфильм со знаменитым петухом из Бородянки, который пережил оккупацию.
Автор комиксов София Зорская изобразила Украину маленькой птичкой, которую точно не стоит недооценивать.
Аниматор из Венгрии Жужанна Крейф также сделала мультфильм о смерти Путина, иронически изобразив его верхом на медведе.
Пенной вечеринке быть!
Немного актуализирована песня украинского исполнителя Кузьмы. Что еще сейчас сделает украинцев счастливыми людьми?
Ну, правда.
Единственные перспективы Путина.
Не забываем о талантливых рисунках маленьких украинцев!
Ну, и немного анекдотов. Через десятки лет они станут народным творчеством.
Так как же?
На бис, пожалуйста!
Таким гадалкам хочется верить.
Даже рифмованные были.
Здесь и бессонницей не испугаешь.
Ну и классика.
Напомним, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал чрезвычайно откровенную оценку здоровью российского диктатора Владимира Путина. Она не совпадает с многочисленными слухами о болезнях хозяина Кремля.
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