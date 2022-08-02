«К нему пришел Кобзон». Анимации, мемы и анекдоты со всего мира о смерти российского диктатора Путина 2 августа, 17:44 Деду давно пора на концерт (Фото:Nugzar Metreveli/Facebook)

Иногда для счастья не хватает одной новости. Ее ждут в разных уголках мира, кто-то загадывает желание перед сном, а другие даже пробуют визуализировать. Именно поэтому Сеть наполнилась мемами, шутками и мультфильмами о смерти российского диктатора Владимира Путина. НВ собрал самое актуальное народное творчество.

Грузинский художник Нугзар Метревели создает остроумные иллюстрации о войне и политических деятелях. Частым героем его картин становится Путин. Конкретно на этой президента РФ посетил российский певец Иосиф Кобзон, скончавшийся еще в 2018 году.

Видео дня

Фото: Facebook

Украинский режиссер Никита Лысков запостил анимацию 8-летней украинки, на которой РФ вместе с Путиным превращается в дерьмо.

Также он поделился анонимной работой еще одного украинского аниматора.

Австралийский иллюстратор и аниматор Луис Фазхаунд прекрасно показал будущее российского диктатора, учитывая его угрозы ядерным оружием.

Великолепную анимацию создал украинский художник Валерий Лифиренко.

2D-аниматор с псевдонимом Эли Букет присоединилась к созданию мультипликаций о кончине диктатора, нарисовав его голову на сковородке.

Украинская художница Ярослава Яцуба создала короткий мультфильм со знаменитым петухом из Бородянки, который пережил оккупацию.

Автор комиксов София Зорская изобразила Украину маленькой птичкой, которую точно не стоит недооценивать.

Аниматор из Венгрии Жужанна Крейф также сделала мультфильм о смерти Путина, иронически изобразив его верхом на медведе.

Пенной вечеринке быть!

Фото: Twitter

Немного актуализирована песня украинского исполнителя Кузьмы. Что еще сейчас сделает украинцев счастливыми людьми?

Фото: Twitter

Ну, правда.

Фото: Instagram

Единственные перспективы Путина.

Фото: Instagram

Не забываем о талантливых рисунках маленьких украинцев!

Фото: Фото из Сети

Ну, и немного анекдотов. Через десятки лет они станут народным творчеством.

Фото: Twitter

Так как же?

Фото: Twitter

На бис, пожалуйста!

Фото: Twitter

Таким гадалкам хочется верить.

Фото: Twitter

Даже рифмованные были.

Фото: Twitter

Здесь и бессонницей не испугаешь.

Фото: Фото из Сети

Ну и классика.

Фото: Twitter

Напомним, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал чрезвычайно откровенную оценку здоровью российского диктатора Владимира Путина. Она не совпадает с многочисленными слухами о болезнях хозяина Кремля.

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