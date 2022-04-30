«Анджелина Джоли входит в ленд-лиз?». Реакция украинцев на неожиданный приезд американской актрисы во Львов 30 апреля, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Мама всегда говорила не сидеть в телефоне, потому что все интересное упустишь (Фото:Коллаж из мем соцсетей)

В Сети распространяют запись, на которой Анджелина Джоли зашла в кафе в Сыхове, Львов. Видео запостила журналистка и очевидца Майя Пидгородецкая. Украинцы уже начали шутить о событии и делать мемы, а НВ собрал самые смешные посты.

В настоящее время Джоли находится во Львове.

Записью с актрисой также поделился в своих соцсетях телеведущий Григорий Решетник. Он пошутил, что Джоли может стать следующей звездой ток-шоу Холостячка.

Видео дня

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что Анджелина Джоли была частью законопроекта ленд-лиза, за который проголосовали в Палате представителей Конгресса США.

А потом написал о том, что теперь понял почему цены на аренду жилья во Львове так выросли.

Политолог Николай Давыдюк теперь тоже понял новую стоимость аренды.

Блогер и политик Виталий Чепинога уже шутит об усыновлении.

Адвокат Виктор Бенед присоединился к обсуждению новости.

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина запостил сразу два мема.

Журналист Юрий Береза предлагает Джоли попробовать напитки не во Львовских круасанах, а в Мире кофе.

Много внимания привлек к себе мальчик на видео, который спокойно продолжил смотреть в телефон, пока актриса сзади выбирала столик. Секрет его заинтересованности раскрыли в соцсетях.

Основатель блога Autogeek Евгений Муджири написал свой вариант.

Поэтесса и певица Татьяна Власова считает, что было так:

Сихов отныне стал центром Европы.

Пытались также раскрыть секрет приезда актрисы в Украину. Брэд Питт очевидно проигрывает.

Ну, Львовские круассаны победили в этом году.

Об этом пошутил также основатель стартапа Noffice Ярослав Пригара.

Украинцы также успели сделать несколько выводов об этой новости.

И несколько мемов, конечно.

Блогер Вадим Дидык тоже оставил свой вклад в мемную копилку.

Напомним, что голливудская актриса и госпожа посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли ранее посетила лечащегося в Италии от рака мальчика из Черновцов. В настоящее время она находится во Львове.

Ранее сообщалось, что Джоли вместе с коллегами из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев занимается организацией помощи украинским беженцам.



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