«Анджелина Джоли входит в ленд-лиз?». Реакция украинцев на неожиданный приезд американской актрисы во Львов

30 апреля, 18:20
Цей матеріал також доступний українською
Мама всегда говорила не сидеть в телефоне, потому что все интересное упустишь (Фото:Коллаж из мем соцсетей)

Мама всегда говорила не сидеть в телефоне, потому что все интересное упустишь (Фото:Коллаж из мем соцсетей)

В Сети распространяют запись, на которой Анджелина Джоли зашла в кафе в Сыхове, Львов. Видео запостила журналистка и очевидца Майя Пидгородецкая. Украинцы уже начали шутить о событии и делать мемы, а НВ собрал самые смешные посты.

В настоящее время Джоли находится во Львове.

https://www.youtube.com/watch?v=xgHzx3--g9k&feature=youtu.be

Записью с актрисой также поделился в своих соцсетях телеведущий Григорий Решетник. Он пошутил, что Джоли может стать следующей звездой ток-шоу Холостячка.

Видео дня

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что Анджелина Джоли была частью законопроекта ленд-лиза, за который проголосовали в Палате представителей Конгресса США.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5146823142038929

А потом написал о том, что теперь понял почему цены на аренду жилья во Львове так выросли.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5146907848697125

Политолог Николай Давыдюк теперь тоже понял новую стоимость аренды.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225314536503509

Блогер и политик Виталий Чепинога уже шутит об усыновлении.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5321066651271314

Адвокат Виктор Бенед присоединился к обсуждению новости.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3217687941844463

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина запостил сразу два мема.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1520380808204324864
https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1520382723852058624

Журналист Юрий Береза предлагает Джоли попробовать напитки не во Львовских круасанах, а в Мире кофе.

https://www.facebook.com/100004241141588/posts/2202462503238433/

Много внимания привлек к себе мальчик на видео, который спокойно продолжил смотреть в телефон, пока актриса сзади выбирала столик. Секрет его заинтересованности раскрыли в соцсетях.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3324276381124491
https://twitter.com/pekineskvik_/status/1520408647867772928/photo/1
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6292560260773374
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/120682450611073
https://www.facebook.com/babaandkit/photos/a.451544164890400/5415962798448487/

Основатель блога Autogeek Евгений Муджири написал свой вариант.

https://www.facebook.com/mudzhyri/posts/10158888640422711

Поэтесса и певица Татьяна Власова считает, что было так:

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/5254958834522376

Сихов отныне стал центром Европы.

https://www.facebook.com/chlek.khina/posts/3243318055943793

Пытались также раскрыть секрет приезда актрисы в Украину. Брэд Питт очевидно проигрывает.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6292533244109409

Ну, Львовские круассаны победили в этом году.

https://www.facebook.com/olexandra.vlasyuk/posts/5461835757173616

Об этом пошутил также основатель стартапа Noffice Ярослав Пригара.

https://www.facebook.com/prygara/posts/2619975571467715

Украинцы также успели сделать несколько выводов об этой новости.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/120664290612889

И несколько мемов, конечно.

https://www.facebook.com/nadiyka.blomqvist/posts/3252793228300424

Блогер Вадим Дидык тоже оставил свой вклад в мемную копилку.

https://www.facebook.com/vadym.didyk/posts/2171646099651869

Напомним, что голливудская актриса и госпожа посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли ранее посетила лечащегося в Италии от рака мальчика из Черновцов. В настоящее время она находится во Львове.

Ранее сообщалось, что Джоли вместе с коллегами из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев занимается организацией помощи украинским беженцам.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Львов Анджелина Джоли Реакция соцсетей Мемы

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X