«Анджелина Джоли входит в ленд-лиз?». Реакция украинцев на неожиданный приезд американской актрисы во Львов
Мама всегда говорила не сидеть в телефоне, потому что все интересное упустишь (Фото:Коллаж из мем соцсетей)
В Сети распространяют запись, на которой Анджелина Джоли зашла в кафе в Сыхове, Львов. Видео запостила журналистка и очевидца Майя Пидгородецкая. Украинцы уже начали шутить о событии и делать мемы, а НВ собрал самые смешные посты.
В настоящее время Джоли находится во Львове.
Записью с актрисой также поделился в своих соцсетях телеведущий Григорий Решетник. Он пошутил, что Джоли может стать следующей звездой ток-шоу Холостячка.
Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что Анджелина Джоли была частью законопроекта ленд-лиза, за который проголосовали в Палате представителей Конгресса США.
А потом написал о том, что теперь понял почему цены на аренду жилья во Львове так выросли.
Политолог Николай Давыдюк теперь тоже понял новую стоимость аренды.
Блогер и политик Виталий Чепинога уже шутит об усыновлении.
Адвокат Виктор Бенед присоединился к обсуждению новости.
Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина запостил сразу два мема.
Журналист Юрий Береза предлагает Джоли попробовать напитки не во Львовских круасанах, а в Мире кофе.
Много внимания привлек к себе мальчик на видео, который спокойно продолжил смотреть в телефон, пока актриса сзади выбирала столик. Секрет его заинтересованности раскрыли в соцсетях.
Основатель блога Autogeek Евгений Муджири написал свой вариант.
Поэтесса и певица Татьяна Власова считает, что было так:
Сихов отныне стал центром Европы.
Пытались также раскрыть секрет приезда актрисы в Украину. Брэд Питт очевидно проигрывает.
Ну, Львовские круассаны победили в этом году.
Об этом пошутил также основатель стартапа Noffice Ярослав Пригара.
Украинцы также успели сделать несколько выводов об этой новости.
И несколько мемов, конечно.
Блогер Вадим Дидык тоже оставил свой вклад в мемную копилку.
Напомним, что голливудская актриса и госпожа посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли ранее посетила лечащегося в Италии от рака мальчика из Черновцов. В настоящее время она находится во Львове.
Ранее сообщалось, что Джоли вместе с коллегами из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев занимается организацией помощи украинским беженцам.
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