Мистер и миссис Арестович. Украинцы уже начали сватать Анджелину Джоли к советнику руководителя ОП, а он это в шутку поддержал

2 мая, 16:04
Цей матеріал також доступний українською
Скоро премьера в Голливуде (Фото:Facebook)

Скоро премьера в Голливуде (Фото:Facebook)

На фоне новостей о приезде американской актрисы Анджелины Джоли во Львов Сеть взорвалась кучей мемов. Среди них были и те, в которых женщину сватали к советнику руководителя ОП Алексею Арестовичу. Даже он выложил в соцсетях видео своего «свидания» со звездой. НВ собрало интересные посты на тему.

«Выбиваю тепляк для терробороны Львова», — пишет Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5422808757783160

Украинцев порадовал этот пост. В комментариях начали бросать мемы и шутки.

Facebook
Фото: Facebook
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5451014304930543&set=p.5451014304930543&type=3

Подобные видео постили в телеграмм-каналах.

Видео дня

Адвокат Виктор Бенед тоже присоединился к обсуждению мемом.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3217855238494400

И не только он.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3324276381124491

Отметим, что украинцы не в первый раз сватают звезд друг к другу. Под эту волну попали президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заранее извиняемся за уровень кринжа (стыда).

https://www.youtube.com/embed/xgHzx3--g9k
Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Анджелина Джоли Мемы Алексей Арестович

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X