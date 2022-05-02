Мистер и миссис Арестович. Украинцы уже начали сватать Анджелину Джоли к советнику руководителя ОП, а он это в шутку поддержал 2 мая, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Скоро премьера в Голливуде (Фото:Facebook)

На фоне новостей о приезде американской актрисы Анджелины Джоли во Львов Сеть взорвалась кучей мемов. Среди них были и те, в которых женщину сватали к советнику руководителя ОП Алексею Арестовичу. Даже он выложил в соцсетях видео своего «свидания» со звездой. НВ собрало интересные посты на тему.

«Выбиваю тепляк для терробороны Львова», — пишет Арестович.

Украинцев порадовал этот пост. В комментариях начали бросать мемы и шутки.

Фото: Facebook

Подобные видео постили в телеграмм-каналах.

Видео дня

Адвокат Виктор Бенед тоже присоединился к обсуждению мемом.

И не только он.

Отметим, что украинцы не в первый раз сватают звезд друг к другу. Под эту волну попали президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заранее извиняемся за уровень кринжа (стыда).



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