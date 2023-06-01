Балерина-корректировщица. Волочкова навела украинцев на воинскую часть в Подмосковье 1 июня, 10:56 Получить разведданные удалось благодаря нытью Волочковой в соцсетях (Фото:InformNapalm)

Российская балерина Анастасия Волочкова навела международное разведывательное сообщество InformNapalm на воинскую часть в Подмосковье.

Информацию о военном объекте она слила через опубликованное в соцсетях видео, в котором она комментировала атаку украинских дронов-камикадзе на столицу РФ и ее окрестности 30 мая.

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Благодаря нытью Волочковой удалось получить разведданные, которые в дальнейшем могут быть использованы для корректировки новых ударов.

«InformNapalm выражает „строгую благодарность“ российской балерине-корректировщице Анастасии Волочковой, проживающей по адресу: Московская область, с. Николо-Урюпино, ул. Академика Зусика, дом 15, которая нашла возможность передать информацию, что утром слышала взрывы дронов, а также что недалеко от нее находится воинская часть. Благодаря этим данным мы установили, что дом Волочковой находится в 1,5 км от российской в/ч 11105−2 (инженерный батальон, дислоцируемый по адресу: Московская область, Инженерный-1). Волочкова в очередной раз показала, что умеет „садиться на шпагат“», — отметили волонтеры.