Анархия в Соединенном Королевстве: Меган Маркл закрыла за собой дверь автомобиля. Сама

Герцогиня Сассекская Меган Маркл во время посещения Королевской академии искусств закрыла за собой дверь автомобиля и открыла портал с шутками про королевскую семью и высшее общество.

Забавный "инцидент" произошел во время первой самостоятельной поездки герцогини, как представительницы королевской семьи.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 25 сентября 2018 г.

Несмотря на то, что Меган Маркл теперь член королевской семьи, в Сети предположили, что она не считает себя выше других.

I don’t think #MeghanMarkle sees herself as better than anyone else. She knows that she and #PrineHarry are blessed to have found each other. I’m proud of her. Life is good. — Marian Owens (@OwensMarian7) 25 сентября 2018 г.

"Я не думаю, что Меган Маркл считает себя выше других. Она знает, что она и принц Гарри счастливы, что нашли друг друга. Я горжусь ею. Жизнь прекрасна"

It’s a photo op thing. But I like the fact she did it. It humanizes her and makes her more relatable — Unforgivable Scorpio (@jay_reddog) 26 сентября 2018 г.

"Мне нравится, что она это сделала. Этот поступок очеловечивает ее и делает более близкой к людям"

Но большинство пользователей перевели случившееся в шутку.

Wow, she's a real person. — Harry Brand (@realHarryBrand) 26 сентября 2018 г.

"Ухты, она - обычный человек"

Well, as mother would say...she can close her own door. Her arms aren't broken! Lol — sdhv (@sdhv1) 26 сентября 2018 г.

"Ок, как мать могу сказать...она может закрывать дверь за собой. Ее руки не сломаны"

She must stop that! She’s gonna render someone unemployed soon — Grace (@Malerato09) 25 сентября 2018 г.

"Она должна остановить это! Она сделает его безработным"

She’s stunning! Making America proud. ???????????????? — kitty purry (@xkittypurryx) 26 сентября 2018 г.

"Она великолепна. Америка гордится"

Born in.... USA.... — momomortez (@momortez) 26 сентября 2018 г.

"Рожденная в США"

Некоторые отсылают к популярной песне Anarchy in UK группы Sex Pistols.

Is this like anarchy then? — J.J Arnold ???????? (@nonnyj) 26 сентября 2018 г.

"Не это ли анархия?

She broke protocol. I guess the other royals will be mad at her because now they may have to close their own doors. ???? — ????Grace M. (@graciepols) 26 сентября 2018 г.О

"Она сломала систему. Я думаю, остальные члены королевской семьи будут в ярости, поскольку им теперь прийдется закрывать двери самим"

Мы тоже пошутили по этому поводу: