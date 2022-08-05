Гamnesty International. Реакция украинцев на обвинение ВСУ со стороны правозащитной организации 5 августа, 12:28 Еще одна «действенная» организация (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах. Подобное заявление возмутило украинцев, ведь оно «перекладывает ответственность с агрессора на жертву» и дискредитирует ВСУ, которые каждый день защищают покой сограждан. Журналисты, политики и медийные персоны обсуждают ситуацию в соцсетях, а НВ собрал актуальные мнения.

На заявление Amnesty International среагировал в своем вечернем обращении за 4 августа президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сказал, что своим отчетом AI пытается «амнистировать» страну-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

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«Нет и не может быть — даже гипотетически — никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться», — подчеркнул Зеленский.

Журналист Алексей Братущак провел несколько аналогий, чтобы объяснить, что с этим отчетом не так.

Блогер Антон Ходза иронически предложил сформировать наблюдательный совет из представителей международных организаций, который будет решать воевать Украине или нет.

Поэтесса и исполнительница Татьяна Власова написала, что уже ничему не удивляется.

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева отметила, что в соцсетях АІ нет ни одного поста об убийстве военнопленных в Оленовке.

Журналистка Наталья Бушковская высказала свое мнение по поводу всех «действенных» международных организаций.

Писатель Остап Украинец наоборот написал, с чем эти организации хорошо справляются.

Ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур предположил, каким будет следующее заявление АІ.

Общественный активист Сергей Стерненко немного гиперболизировал отчет организации, чтобы показать ее абсурдность.

Художник Никита Титов предложил новый вариант лого Amnesty International.

Еще один вариант лого от Димы Коваленко.

Сценарист шоу телевидения Торонто Максим Щербина присоединился к обсуждению шуткой.

Ну и стоит отметить, что украинцы и на такой случай подготовили мемы.

Напомним, что украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.



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