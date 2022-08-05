Гamnesty International. Реакция украинцев на обвинение ВСУ со стороны правозащитной организации

5 августа, 12:28
Еще одна «действенная» организация (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

Еще одна «действенная» организация (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах. Подобное заявление возмутило украинцев, ведь оно «перекладывает ответственность с агрессора на жертву» и дискредитирует ВСУ, которые каждый день защищают покой сограждан. Журналисты, политики и медийные персоны обсуждают ситуацию в соцсетях, а НВ собрал актуальные мнения.

На заявление Amnesty International среагировал в своем вечернем обращении за 4 августа президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сказал, что своим отчетом AI пытается «амнистировать» страну-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

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«Нет и не может быть — даже гипотетически — никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться», — подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid027fvTDkrCxXjWLtz41V826WdKFUJ58WDxjvW9aB8GfTwyeuNWvSKRS3ZRUToUeeRHl

Журналист Алексей Братущак провел несколько аналогий, чтобы объяснить, что с этим отчетом не так.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/pfbid02MsFtBfo7w7MPHdd3D1fL3gwPKXFE2uDot5Bdz6SbTAQju5wPKyR6ZtwvjDJxk9Zql

Блогер Антон Ходза иронически предложил сформировать наблюдательный совет из представителей международных организаций, который будет решать воевать Украине или нет.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid022QMQ8h6oNvTPfoCAq6GfSsP4cHKWwKhGS8cNVgafYaEBxbYnG91vk4BFLDXyuVKul

Поэтесса и исполнительница Татьяна Власова написала, что уже ничему не удивляется.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid0Bcif6oZKAHok7tUXuyYGL7jjRuQ2F84tbB75ADdwF1bSS7BQnAYPwJmbA5rH6Styl

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева отметила, что в соцсетях АІ нет ни одного поста об убийстве военнопленных в Оленовке.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid0waLYd3xf3BC8bKT37BjwF9TkYsdakjd7wePcFneShKhuQv8AeVYRD8ebzN2iTGfjl

Журналистка Наталья Бушковская высказала свое мнение по поводу всех «действенных» международных организаций.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02RvPQoFNzZBPhagDfKzsrdWipgyuk6hvRBofGinLaTy1fJtDteLZW7pCaqTk8M1eBl

Писатель Остап Украинец наоборот написал, с чем эти организации хорошо справляются.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Y36tBW23VUPujgCv6sCQUNfCRLpEXazbrtfiN7B5h26uePxyaSRfpLCi69kkdWsFl&id=100001515094776

Ведущий шоу Телевидение Торонто и военный ВСУ Майкл Щур предположил, каким будет следующее заявление АІ.

https://twitter.com/MichaelShchur/status/1555244468797939712

Общественный активист Сергей Стерненко немного гиперболизировал отчет организации, чтобы показать ее абсурдность.

https://twitter.com/sternenko/status/1555276508377358336

Художник Никита Титов предложил новый вариант лого Amnesty International.

https://www.facebook.com/nikitavltitov/posts/pfbid0yWc69PpyQGjfxt6FjUVYnxNRBuWr5vfXGRt2SXGJ9tcdHyHhWe6mQQfYqp9x3WSDl

Еще один вариант лого от Димы Коваленко.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02pi3i4hYRqnEo6TEpgRfBgVSTD5nbEPU7PHmyajouiGRFhixxJHi9rGXmd4H2DCyjl

Сценарист шоу телевидения Торонто Максим Щербина присоединился к обсуждению шуткой.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1555142740979187712

Ну и стоит отметить, что украинцы и на такой случай подготовили мемы.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid09qWpv3hC1jBTF2BFHHGkuX15vLZ9ELLwqTQJHDzRrXvd85g1YeF5daNm8iSMnfMKl
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid01NHf4StvCvmZD95QzAKo7rxmd4ABq62JFGbfrNu4bdM9sA8BH3gBzuGhc2dgaaUwl
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0hKj6B4NWD89p3dhgtzsXm2DUo8rGPp24fA2pANT9RFbjuHMZ1wN1FyiEjKqV8Ucql
https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0zJh7gvKsBCKDUF8ucJUJSsXc7v7aL4EtRdHnrvE5eedchkoz8E6rLXciy4KaNWu2l

Напомним, что украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

https://www.youtube.com/watch?v=Y19JSaPaHhY

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Amnesty International Реакция соцсетей Российско-украинская война

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