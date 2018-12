Американцы надевают на собак шипованные костюмы от койотов. Фотожабы тоже делают Сегодня, 18:37 123 Цей матеріал також доступний українською Шипы защищают от укусов, а щетинки отпугивают птиц Drrramina via Twitter

Собакам небольших пород на западе США приходится непросто. Мало того что на них охотятся койоты и орлы, так еще и заставляют одевать смешные костюмы, а потом тролят в соцсетях.

Американка Амина Ахтар купила своему псу специальный костюм, чтобы его не схватил койот. На нем размещены шипы, а также яркие щетинки, которые должны отпугнуть хищника.

Собака в нем выглядит вот так:

There’s a coyote outside. You know what that means: coyote vest time! pic.twitter.com/Pj164giawL 3 декабря 2018 г.

Создатели костюма разработали его после того, как койот загрыз их пса.

All hail the fantastic Coyote Vest! Gryphon wears his every time he's outside in our yard. pic.twitter.com/SIyB9cVVZL — Jess Phoenix ???? (@jessphoenix2018) 4 декабря 2018 г.

I loved your dog when she was in GWAR. pic.twitter.com/bsi16zLbl5 5 декабря 2018 г.

Пользователи Twitter заметили, что пес в костюме напоминает посетителя панк-концерта

И сделали с ним несколько фотожаб.

Как койот видит щетинки на костюме.

Для котов тоже есть.

Cats gotta vest up too pic.twitter.com/X88Nzjtorv — your mom (@mudflappretty) 5 декабря 2018 г.

Теперь им прийдется придумывать, что-то новое.