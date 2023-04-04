У экипажа второй «день рождения». Броневик ВСУ MaxxPro выдержал прямое попадание из танка и ПТРК — видео 4 апреля, 15:26 Броневик получил серьезнейшие повреждения, однако сохранил условную целостность (Фото:Скриншот видео t.me/karymat)

Американские бронеавтомобили MRAP MaxxPro, активно используемые ВСУ на самых горячих участках фронта, демонстрируют чрезвычайно высокий уровень защиты экипажа.

Украинские военные опубликовали в соцсетях видео с одной из этих машин, сумевшей сохранить условную целостность, несмотря на прямые попадания сразу двух снарядов.

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На нем видно, что в результате попаданий техника получила серьезнейшие повреждения, однако находившиеся внутри люди не пострадали.

Инфографика: NV

«Вот наш броневичек. Это попадание прямое из танка. А это у нас попадание ПТУРа. Броню спалило полностью. Шланги попалило. Но экипаж остался целым», — рассказал один из бойцов, демонстрируя последствия встречи бронемашины с танковым снарядом и управляемой ракетой где-то под Бахмутом.