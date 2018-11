Американский дизайнер сделал конструктор эмодзи. Теперь все создают смайлы, которых им не хватало

Американский дизайнер Филипп Энтони решил, что у нас недостаточно эмодзи и дал инструмент, с помощью которого каждый может сделать свой эмодзи.

Пользователям Twitter понравился Emoji Builder и они создали сотни новых символов. Трудно даже представить эмоции, которые они обозначают.

An emoji builder

I can finally express my true emotions pic.twitter.com/gEHGsRmutZ — Rob Wierzbowski (@robwierzbowski) November 13, 2018

emoji builder was a mistake pic.twitter.com/huVzF2pOur November 15, 2018

there's this emoji builder website and i had tohttps://t.co/EouHOZ0cx9 pic.twitter.com/OJyK4T7zis — kyleigh???? (@kyleigh_jaye) November 14, 2018

I found an emoji builder and, as expected, have gone mad with power pic.twitter.com/Z8gm4DqNwX November 15, 2018

i just found this emoji builder thing and im losing my mind pic.twitter.com/UILGTh6DhD — Hermann with two n’s @ 6 days until bday (@prunewt) November 14, 2018

Также в нем есть кнопка случайный набор, которая автоматически создает эмоцию.

the emoji builder's randomiser really delivered on this pic.twitter.com/6GhcnZfL5p — car park floor orange (@chippznuff) November 15, 2018

someone take this emoji builder away from me https://t.co/SsonaV9jRr pic.twitter.com/tTdlWABtg0 — @liam@octodon.social (@inky) November 15, 2018

When you need a ‘vomiting blushing winking surprised face with party hat and glasses’ emoji, use Emojibuilder. https://t.co/Ot9NxKl52o pic.twitter.com/C06jK7wQ4c — (o_O) (@foomandoonian) November 12, 2018