Туриста депортировали из США из-за мема с Джей Ди Вэнсом в его телефоне: как выглядит изображение

Мужчину депортировали из США из-за мема с Джей Ди Вэнсом в его телефоне (Фото: Daily Mail)

Мужчину из Норвегии не впустили в США из-за того, что пограничники нашли в его телефоне мем с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Об этом 24 июня сообщило Daily Mail. Как утверждает мужчина по имени Мад Миккельсен, он подвергся «злоупотреблению властью и преследованию».

«Они задавали вопросы о торговле наркотиками, террористических заговорах и правом экстремизме абсолютно безосновательно», — цитирует медиа норвежца.

Миккельсен утверждает, что офицеры угрожали ему штрафом в размере 5 000 долларов или пятью годами заключения, если он откажется назвать пароль к своему мобильному телефону.

Впоследствии правоохранители таки получили доступ к телефону, на котором нашли мем с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом — он был изображен с лысой и яйцевидной головой.

После обнаружения этого изображения власти в тот же день отправили его домой в Норвегию.