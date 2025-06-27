В Техасе женщина обманом вышла замуж за мужчину — он узнал, что женат на следующий день

27 июня, 10:53
Мужчина получил свидетельство о браке, хотя он не женился (Фото: Pixabay/eventos)

Мужчина из Техаса рассказал, что его бывшая невеста вышла за него замуж без его согласия. Брак зарегистрировал местный пастор.

Об этом 24 июня сообщило медиа Oddity Central. 42-летний мужчина, имя которого не раскрывается, рассказал, что находился в серьезных отношениях с 36-летней Кристин Мари Спирман и планировал жениться на ней. Однако до брака так и не дошло, потому что пара разошлась по инициативе мужчины.

Впоследствии он получил подарочный пакет, в котором были различные презенты и официальное свидетельство о браке между ним и его бывшей невестой. Непонятным образом Кристин удалось убедить местного пастора и засвидетельствовать брак, несмотря на то, что жених не присутствовал на церемонии.

«Я не думаю, что за 23 года я когда-либо слышал о ком-то, кому удалось как-то жениться на ком-то, кто не присутствовал на церемонии», — рассказал начальник полиции Беверли-Хиллз Кори Мартин в интервью FOX 44.

Он добавил, что жертва пытается смириться со сложившейся ситуацией и ищет пути, как исправить это.

Тем временем его «жену» Мари Спирман арестовали и обвиняют в преследовании третьей степени.

