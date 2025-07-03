Пара охотников на торнадо показала фото с очередной охоты, во время которой мужчина сделал своей девушке предложение руки и сердца.

Соответствующее сообщение о событии опубликовали 29 июня в Х. У Брайса Шелтона и его девушки Пейдж Бердомас общее хобби: они оба являются охотниками за торнадо. Во время одной из таких своих «охот», мужчина решил сделать предложение своей возлюбленной.

На кадре видно, как мужчина стоит на одном колене перед любимой, держит кольцо и ждет ответа. Позади пары в это время поднимается гигантский смерч.

Изображение уже набрало более 17 млн просмотров на X.

Чуть позже и сама невеста опубликовала сообщение с незабываемым и трогательным моментом. Пейдж добавила, что не знает, есть ли что-то вообще, что может «превзойти этот день».