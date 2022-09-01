Установил мировой рекорд. Американец проплыл почти 62 км по реке в лодке-тыкве 1 сентября, 15:18 Выглядит эпически (Фото:City of Bellevue, Nebraska/Facebook)

Житель Небраски, США, Дуэйн Гансен установил новый рекорд Гиннеса, проплыв почти 62 км по реке в лодке из большой тыквы. Об этом рассказали в New Channel Nebraska.

Путешествие 60-летнего Гансена в лодке-тыкве, которую он назвал Большой Бертой, длилось 11 часов. Мужчина рассказал, что это было страшно, ведь лодка часто наполнялась водой, особенно когда мимо нее проплывали катера. Друг спортсмена наблюдал за заплывом, чтобы помочь в случае любой опасности.

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Огромную тыкву весом в 383 кг, в которой рекордсмен одолел расстояние в 62 км, он вырастил сам. Впервые о таком заплыве Гансен задумался еще в 2018 году, когда встретил предыдущего рекордсмена, которому удалось проплыть чуть больше 40 км.

Напомним, что украинская акробатка София Теплая из Подольска попала в Книгу рекордов Гиннеса. Юная спортсменка установила новый мировой рекорд по гимнастическому упражнению contortion roll на итальянском шоу рекордов Lo Show Dei Record.

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