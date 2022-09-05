Решил осуществить ее мечту. Как поездка в горы внука с бабушкой превратилась в семилетнее путешествие по всем национальным паркам США 5 сентября, 17:26 Путешествуйте с теми, кого любите (Фото:grandmajoysroadtrip/Instagram)

42-летний Брэд Райан и его 92-летняя бабушка Джой Райан решили отправиться в масштабное путешествие и посетить каждый из 63 национальных парков США. Об этом внук рассказывает в своих соцсетях, публикуя фото из каждой поездки.

Милая история началась с трагического случая: дедушка Брэда и муж Джой умер. «Я не мог выдержать мысль о том, что она будет просто продолжать сидеть на крыльце и идти на вечернюю прогулку по кладбищу вместо того, чтобы ее окружали самые удивительные живые существа на Земле», — рассказывает Райан. Так у него возникла идея увезти бабушку в горы.

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Первым пунктом стал национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс. Там они решили, что это теперь не просто поездка, а масштабное путешествие вдвоем.

Только за 28 дней им удалось посетить 21 национальный парк США. Их темп замедлила пандемия Covid-19, но сдаваться внук с бабушкой не планировали.

Ранее Джой Райан практически не путешествовала никуда, кроме Огайо. Она никогда не видела горы, пустыни или океан. Одной из самых трудных поездок стала Аляска, где они посетили 8 национальных парков. Пешие прогулки возле ледников и фьордов, белые медведи и свидания с другой дикой природой.

Дженни Анзельмо-Сарлз из Службы национальных парков назвала этот дуэт «вдохновением для всех нас». «Путешествиями лучше всего наслаждаться с людьми, которых мы любим. У Брэда и Джой особенная связь, которая еще больше укрепилась во время их приключений», — прокомментировала женщина.

Последним в списке семьи стоит Национальный парк Американского Самоа, расположенный практически в 11 тысяч км от родного города бабушки с внуком. Каким будет их путешествие дальше, герои истории пока не рассказывают.

Напомним, что житель Небраски, США, Дуэйн Гансен установил новый рекорд Гиннеса, проплыв почти 62 км по реке в лодке из большой тыквы.

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