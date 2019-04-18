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Американец использовал трактор, чтобы помешать жене уйти из дома. И это не первый случай такого "аргумента" в штате

Вчера, 17:35
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Американец использовал трактор, чтобы помешать жене уйти из дома. И это не первый случай такого "аргумента" в штате - фото

Emiel Molenaar / Unsplash

Лучший аргумент в спорах по мнению жителей штата Флорида

64-летний Дэнни Ли Стюарт из американского штата Флорида сильно поругался со своей женой. Она собиралась уйти из дома, но американец оказался не так прост, ведь у него есть местный герой - трактор.

Инцидент произошел из-за сильной семейной ссоры, в результате которой жена решила подать на развод, пишет Newsweek

После разговора женщина пошла в дом, собрала свои вещи и села  в машину, чтобы уехать. Но Дэнни быстро сориентировался - он сел за руль трактора, сбил забор, подъехал к автомобилю сзади и выбил стекло задней двери со стороны водителя погрузочными вилами. 

Женщина успела сбежать и вызвать полицию. Когда офицеры прибыли, мужчина заявил, что жена пыталась забрать его вещи, но какие именно - объяснить не смог. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами без намерения совершить убийство.

Это не первый случай использования трактора в качестве аргумента во Флориде. Чуть ранее между двумя соседями разгорелся спор из-за земли. После этого один из них сел в свой трактор и начал гоняться за другим. 

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