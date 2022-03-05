«Разобьет войска РФ и кучу сердец». Американцы запустили тренд в TikTok, потому что все влюбились в Зеленского

5 марта, 16:36
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«Я больше не заинтересована в мужчинах» (Фото:Скриншот с видео пользователя)

«Я больше не заинтересована в мужчинах» (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Продолжается 10-й день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты продолжают обстреливать мирные города, а ВСУ стоят на защите украинцев. Сейчас наше государство находится в центре внимания всего мира, а вместе с ним и президент Владимир Зеленский, о котором уже говорят в американских ток-шоу. Такое внимание не прошло бесследно, и главе нашего государства удалось влюбить в себя полмира. НВ собрало видео.

Сеть комментирует этот тикток так: на каблуках станцевал и на могилах оккупантов станцует.

@krafnicak with zelenskiy reinventing it. #ukraine #president #zelenskiy #queertok #dance ♬ telephone electrolightz remix - JP 🔥

"Когда мой муж спрашивает, почему я постоянно смотрю новости".

@tattooed_mom35 I mean Europeans are sexy that’s why I married one! #fyp #zelenskyy #standwithukraine #prayforukraine🇺🇦 ♬ original sound - alexa 🌙

«Я, счастлива со своим мужем, не замечаю других мужчин/Владимир Зеленский появляется».

@ripple.effect_wellness #greenscreen don’t worry, Aaron approves of this message 😂 #zelenskyy ♬ original sound - alexa 🌙

"Каждая женщина в мире сейчас".

@wyo90 #greenscreen Ukraine President 🇺🇦 😳 #ukraine #volodymyrzelenskyy ♬ original sound - alexa 🌙

«Я не могу быть одной, кто думает, что этот мужчина просто огонь».

@officialqueenbitch #ukraine #officialqueenb #love #zelensky ♬ original sound - alexa 🌙

«Ты общаешься с пациентом, но на ТВ появляются новости с Зеленским».

@nurse.johnn #nurse #nursesoftiktok #nursetok #nurselife #nursehumor #healthcareworker #medicalhumor #hospitaltiktoks #travelnurse #cna #saveukraine #nursingschool ♬ original sound - alexa 🌙

«Да, я гетеро, но этот мужчина…»

@nick_morabito13 Guys a total badass 🇺🇦 #ukraine #russia #putin #ww3 #ww3memes #zelenitsky #zelensky ♬ original sound - alexa 🌙

«Я больше не заинтересована в мужчинах/ Владимир Зеленский появляется».

@emmadeady Now that’s a man🇺🇦🥵 #Ukraine #Zelenskyy #VolodymyrZelenskyy ♬ original sound - alexa 🌙

«Я просто смотрю на президента Украины в новостях».

@pibbitpencil the fact that he is standing with his people. SO HOT 🥵 #ukraine #war #volodymyrzelensky #mrpresident #ww3 #foryou ♬ original sound - alexa 🌙

«Когда смотришь новости, и там появляется твой краш (кто-то, кто тебе очень нравится)».

@str3lly2.0 Legend. #fyp #foryou ♬ original sound - alexa 🌙

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает поддерживать связь с иностранными партнерами, записывает видеообращение к народу и остается в Киеве. Смелость главы государства вдохновляет других людей, поэтому Зеленский стал звездой американских ток-шоу. НВ собрало видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украина Владимир Зеленский Российско-украинская война TikTok

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