«Разобьет войска РФ и кучу сердец». Американцы запустили тренд в TikTok, потому что все влюбились в Зеленского 5 марта, 16:36 Цей матеріал також доступний українською «Я больше не заинтересована в мужчинах» (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Продолжается 10-й день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты продолжают обстреливать мирные города, а ВСУ стоят на защите украинцев. Сейчас наше государство находится в центре внимания всего мира, а вместе с ним и президент Владимир Зеленский, о котором уже говорят в американских ток-шоу. Такое внимание не прошло бесследно, и главе нашего государства удалось влюбить в себя полмира. НВ собрало видео.

Сеть комментирует этот тикток так: на каблуках станцевал и на могилах оккупантов станцует.

"Когда мой муж спрашивает, почему я постоянно смотрю новости".

«Я, счастлива со своим мужем, не замечаю других мужчин/Владимир Зеленский появляется».

"Каждая женщина в мире сейчас".

«Я не могу быть одной, кто думает, что этот мужчина просто огонь».

«Ты общаешься с пациентом, но на ТВ появляются новости с Зеленским».

«Да, я гетеро, но этот мужчина…»

«Я больше не заинтересована в мужчинах/ Владимир Зеленский появляется».

«Я просто смотрю на президента Украины в новостях».

«Когда смотришь новости, и там появляется твой краш (кто-то, кто тебе очень нравится)».

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает поддерживать связь с иностранными партнерами, записывает видеообращение к народу и остается в Киеве. Смелость главы государства вдохновляет других людей, поэтому Зеленский стал звездой американских ток-шоу. НВ собрало видео.



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