Пропаганда в отчаянии. В РФ для борьбы с санкциями решили прибегнуть к «магии» Акопяна 27 февраля, 11:47 Судя по тому, что санкции не ослабли, у Акопяна закончилась мана (Фото:Иван Макеев)

Пройдя этап принятия, кремлевский режим смирился, что международные санкции, несмотря на все заверения о «смеющихся Искандерах, оказались весьма эффективными, и теперь пытается убедить россиян, что с этим можно справиться религией и «магией».

Сначала на арену выпустили попов из РПЦ, которые просили Бога помочь глубинному народу преодолеть невзгоды, насланные на Россию-матушку окаянными супостатами из стран Запада, с помощью специальных молитв.

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Фото: Скриншот с chitalnya.ru

Когда же из этого ничего не вышло, Комсомольская правда решила достать из чулана фокусника Амаяка Акопяна, чтобы он как-то повлиял на ситуацию хотя бы своими «заклинаниями».

Фото: Скриншот с kp.ru

Пропагандист Александр Гамов, обращаясь к нему с такой просьбой, отметил, что в прошлый раз это якобы сработало.

«Ахалай-махалай, сим-салабим, доллары сжигай, рубль спасай! Помнишь? Это мы так с тобой в январе 2015-го, в кризис, родной стране помогали. И тогда, после нашей передачи доллар сразу же ослаб, а рубль мгновенно окреп», — заявил он в телефонном разговоре с Акопяном.

В свою очередь фокусник начал хвастаться, что такие способности достались ему по наследству, поскольку еще его отец помогал Никите Хрущеву «укреплять» советский рубль.

«Никита Сергеевич папе говорил: „Покажи им, что такое наша великая советская власть“. И папа шел в зрительный зал — к иностранным гостям, просил у них их заграничную валюту — американские доллары, французские франки, итальянские лиры… Брал эти бумажки, крутил перед их носами, потом… — раз! — мгновенно сжигал, и они тут же превращались в советские мощные рубли с Лениным», — вспомнил Акопян, забыв при этом, что трюки США в итоге все равно оказались более впечатляющими, и никакое «волшебство» СССР не помогло.