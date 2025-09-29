Поздравил Дональд Туск. Поляк спустился с Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода и стал первым в мире, кто так сделал

Польский альпинист стал первым в мире человеком, который покорил самую большую вершину мира Эверест без дополнительного кислорода и спустился с горы на лыжах.

Об этом 26 сентября сообщило Daily Mail. Восхождение 37-летний Анджей Баргель начал из Непала.

Поднявшись на высоту 8 тысяч 849 метров без кислородных баллонов, экстремал совершил лыжный спуск через ледник Кхумбу к базовому лагерю.

«Я на вершине самой высокой горы в мире и собираюсь спуститься с нее на лыжах», — цитирует медиа польского альпиниста.

Наиболее сложно было пройти через так называемую «зону смерти». Это участок, который находится на высоте более 8 тысяч метров. Здесь воздух содержит лишь треть обычного кислорода. Из-за сильного снегопада в этой зоне Баргель провел около 16 часов.

Своего согражданина поздравил польский премьер-министр Дональд Туск, который сделал сообщение в Х.