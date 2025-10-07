В Бразилии женщине диагностировали редкое заболевание, при котором ей нельзя выходить на солнце. Каждый такой контакт заканчивается ожогами.

Об этом 3 октября сообщило медиа Terra. Заболевание домохозяйки Джулианы Франсиэлы Флорес да Сильвы называется пигментная ксеродерма. Из-за дианостоване женщина перенесла уже более 300 операций.

На солнце у Джулианы появляются ожоги, пигментация и другие раздражения кожи. Некоторые из них превращаются в опухоли. Врачи посоветовали де Сильве избегать солнечных лучей, регулярно наблюдаться у дерматологов и удалять хирургически любые подозрительные ожоги/

Как рассказала бразильянка, ежедневно она тратит один тюбик солнцезащитного крема. Из дома выходит в рубашках с длинными рукавами, шляпе и очках.