«Відчувай!». Скандальный «Инструктор.UA» похвастался медалью Богдана Хмельницкого — видео

6 июля, 12:17
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Получить такую награду может практически кто угодно (Фото:Коллаж NV)

Получить такую награду может практически кто угодно (Фото:Коллаж NV)

Украинский блогер Али Шехайтли, более известный как «Инструктор.UA», ставший объектом насмешек в соцсетях после расследования Телебачення Торонто о его деятельности, похвастался медалью Богдана Хмельницкого.

Соответствующее видео он опубликовал у себя в Instagram.

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При этом в ролике была использована речь президента Украины Владимира Зеленского, цитировавшего Махатма Ганди, которая, видимо, отражает собственный взгляд скандального блогера на свою деятельность.

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«Сначала они тебя не замечают. Потом смеются над тобой. Потом борются с тобой. А потом ты побеждаешь», — констатировал глава государства, пока неизвестный мужчина в военной форме торжественно вручал Шехайтли награду.

https://twitter.com/OstAnatoliy/status/1676729416473366534
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В свою очередь журналист Анатолий Остапенко отметил, что речь идет не о государственном ордене Богдана Хмельницкого, а именно медали.

Такую награду можно заказать у общественной организации Країна, а удостоен ею может быть практически кто угодно.

«Медаль предусмотрена для награждения за гражданское мужество, патриотизм, общественную активность и самоотверженность, направленные на объединение граждан Украины в стремлении суверенности и развития государства!», — говорится в ее описании.

OstAnatoliy/Twitter
Фото: OstAnatoliy/Twitter
https://twitter.com/OstAnatoliy/status/1676729501638688768

Напомним, что скандал с Шехайтли вспыхнул из-за его позиционирования себя как «военного инструктора», хотя на самом деле соответствующей квалификации у него не оказалось.

Кроме того, его методы подверглись жесткой критике со стороны настоящих специалистов.

https://www.youtube.com/embed/YozmmlI4-ko

Однако, похоже, что блогер не намерен сдаваться.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Медаль Инструктор Блогеры Скандал

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