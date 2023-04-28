С автографом. Усик лично «угостил» оккупантов 120-мм минами — видео

28 апреля, 10:05
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Один из снарядов Усик украсил приветствиями «Слава Украине» и «Жыве Беларусь» (Фото:Коллаж NV)

Один из снарядов Усик украсил приветствиями «Слава Украине» и «Жыве Беларусь» (Фото:Коллаж NV)

Известный украинский боксер, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик решил лично «поприветствовать» российских оккупантов.

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Для этого он отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометном обстреле захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.

При этом, как видно на обнародованных в соцсетях кадрах, перед этим Усик оставил на одном из «подарков» свой автограф, а также лозунги «Слава Украине» и «Жыве Беларусь».

Видео дня

Скриншот видео 2uwmp/Twitter
Фото: Скриншот видео 2uwmp/Twitter
Скриншот видео 2uwmp/Twitter
Фото: Скриншот видео 2uwmp/Twitter
https://twitter.com/tweetsNV/status/1651848422473736192

На каком именно из участков фронта побывал спортсмен, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Бокс Российская агрессия Украинские военные Спорт Александр Усик Миномет Война России против Украины

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