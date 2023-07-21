«Иди нах*й!». Ткаченко уходит в отставку, беспощадные пользователи соцсетей предлагают немного другое направление 21 июля, 11:00 У украинцев накопилось к Александру Ткаченко немало претензий (Фото:Lesya Pankratova/Facebook)

Неожиданное решение президента Владимира Зеленского уволить главу Министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко всколыхнуло соцсети.

К этому времени у украинцев накопилось к нему немало претензий, и общественность уже давно настаивала на отстранении министра от занимаемой должности.

Причиной этого стала череда скандалов, связанных с Госкино, реорганизацией Довженко-Центра и назначением его руководителя.

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Однако последней каплей, судя по всему, стало возмущение людей в связи с выделением 33 млн гривен на сериал Юрия Горбунова «ПГТ Ингулец», прототипом одного из персонажей которого оказался одиозный предприниматель и президент одноименного футбольного клуба Александр Поворознюк.

Несмотря на то, что отставка Ткаченко уже давно назрела, для многих украинцев это стало приятным сюрпризом, в реальность которого даже не все сразу поверили.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

При этом многих возмутил так называемый «прощальный пост», в котором чиновник назвал причиной своего увольнения «волну недоразумения».

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, кроме искренней радости, самой частой реакцией пользователей на уход Ткаченко, как вы уже, наверное, заметили, стало известное нецензурное выражение, указывающее определенный маршрут, которым иногда во время горячего спора предлагают пройти оппоненту.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Да, «народная любовь», она такая.