«Иди нах*й!». Ткаченко уходит в отставку, беспощадные пользователи соцсетей предлагают немного другое направление

21 июля, 11:00
Поделиться:
У украинцев накопилось к Александру Ткаченко немало претензий (Фото:Lesya Pankratova/Facebook)

У украинцев накопилось к Александру Ткаченко немало претензий (Фото:Lesya Pankratova/Facebook)

Неожиданное решение президента Владимира Зеленского уволить главу Министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко всколыхнуло соцсети.

Читайте также:
Крестовый подход. Александр Ткаченко о будущем Лавры и ТВ, «ласковой» украинизации деоккупированного Крыма и Донбасса — интервью NV

К этому времени у украинцев накопилось к нему немало претензий, и общественность уже давно настаивала на отстранении министра от занимаемой должности.

Причиной этого стала череда скандалов, связанных с Госкино, реорганизацией Довженко-Центра и назначением его руководителя.

Видео дня

Читайте также:

Реакция Богдана Процишина на новость о съемках сериала ПГТ Ингулец (Фото:@Процишин/Фейсбук) «Это серьезно? Вы с ума сошли?». В Сети возмущены выделением 30 млн грн на съемки комедийного сериала СМТ Інгулець во время войны

Однако последней каплей, судя по всему, стало возмущение людей в связи с выделением 33 млн гривен на сериал Юрия Горбунова «ПГТ Ингулец», прототипом одного из персонажей которого оказался одиозный предприниматель и президент одноименного футбольного клуба Александр Поворознюк.

Несмотря на то, что отставка Ткаченко уже давно назрела, для многих украинцев это стало приятным сюрпризом, в реальность которого даже не все сразу поверили.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/wwhatastorymark/status/1682143256207826944
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/leo82264254/status/1682273518833094656
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

При этом многих возмутил так называемый «прощальный пост», в котором чиновник назвал причиной своего увольнения «волну недоразумения».

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, кроме искренней радости, самой частой реакцией пользователей на уход Ткаченко, как вы уже, наверное, заметили, стало известное нецензурное выражение, указывающее определенный маршрут, которым иногда во время горячего спора предлагают пройти оппоненту.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Да, «народная любовь», она такая.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Александр Ткаченко Соцсети Минкульт Увольнение Отставка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X