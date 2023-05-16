«Восковая фигура». Соцсети обсуждают внешность и поведение Лукашенко на фоне слухов о его тяжелой болезни

16 мая, 11:06
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Некоторых пользователей видео с пока еще живым Лукашенко не убедило (Фото:taxfreelt/Twitter)

Некоторых пользователей видео с пока еще живым Лукашенко не убедило (Фото:taxfreelt/Twitter)

Беларуский узурпатор Александр Лукашенко, о состоянии здоровья которого ходили самые мрачные слухи, впервые показался на публике после военного парада в Москве на 9 мая.

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Сначала пропагандистский Telegram-канал Пул первого опубликовал лишь его фото во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО, однако пользователей соцсетей, которые уже были уверены если не в его смерти, то, по крайней мере, в тяжелой болезни, это не убедило.

Видео дня

Многие также обратили внимание на то, что во время парада в Москве у Лукашенко была перебинтована кисть правой руки, а на представленном снимке — левая, что еще больше усилило подозрения в каком-то обмане.

И хотя позже беларуские пропагандисты обнародовали и видео, на котором видно, что он все еще живой, однако подозрения насчет его состояния это не развеяло, а лишь подтвердило, поскольку говорил он с явным трудом, и вообще, казался не похожим на самого себя.

https://twitter.com/ian_matveev/status/1658146387232534534

После этого конспирология смешалась в соцсетях с троллингом, и остановить волну шуток о «воскресшем» Лукашенко было уже не возможно.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Vikusyka12/status/1658232066566246405
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Беларусь Александр Лукашенко

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