«Восковая фигура». Соцсети обсуждают внешность и поведение Лукашенко на фоне слухов о его тяжелой болезни 16 мая, 11:06 Некоторых пользователей видео с пока еще живым Лукашенко не убедило (Фото:taxfreelt/Twitter)

Беларуский узурпатор Александр Лукашенко, о состоянии здоровья которого ходили самые мрачные слухи, впервые показался на публике после военного парада в Москве на 9 мая.

Сначала пропагандистский Telegram-канал Пул первого опубликовал лишь его фото во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО, однако пользователей соцсетей, которые уже были уверены если не в его смерти, то, по крайней мере, в тяжелой болезни, это не убедило.

Видео дня

Многие также обратили внимание на то, что во время парада в Москве у Лукашенко была перебинтована кисть правой руки, а на представленном снимке — левая, что еще больше усилило подозрения в каком-то обмане.

И хотя позже беларуские пропагандисты обнародовали и видео, на котором видно, что он все еще живой, однако подозрения насчет его состояния это не развеяло, а лишь подтвердило, поскольку говорил он с явным трудом, и вообще, казался не похожим на самого себя.

После этого конспирология смешалась в соцсетях с троллингом, и остановить волну шуток о «воскресшем» Лукашенко было уже не возможно.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter