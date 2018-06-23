23 июня 2018, суббота

Что это за порода. В Сети придумывают название тюленю, который ведет себя, как дружелюбный пес - видео

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скрин из видео

"Соленый морской пес"

Пользователь форума Reddit Palifaith опубликовал видео с тюленем, который вел себя как собака: давал чесать живот, улыбался и "попробовал" аквалангиста на вкус. Форумчане придумали для него название породы.

"Что это за порода?", - спрашивает он. 

 

 

Era344: Хороший мальчик

4609203: Соленый морской пес

WearyUneven: Подводная лающая (англ. Subwoofer, игра слов)

dingodadd: Морской мальчик

JSir11: Mermaidog (Mermaid -  русалка, dog - собака)

Один из пользователей форума отметил, что на голландском тюлень - zeehond, дословно переводится, как морской пес. 

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