Актриса из Игры престолов набила новую татуировку. Кажется, это спойлер концовки восьмого сезона

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в популярном сериале Игра престолов, сделала новую татуировку. В Сети считают, что она раскрыла детали последнего сезона.

Фотография татуировки появилась в Instagram-аккаунте австралийской тату-мастера Лоры Винзер. На ней изображен герб дома Старков - лютоволк с надписью "стая выживет". Журналисты Mashable связались с Винзер и она подтвердила, что на фото актриса Софи Тернер.

Ранее сообщалось, что создатели Игры престолов снимут несколько финалов заключительного сезона, чтобы в случае утечки никто не знал, чем закончится сериал.

Восьмой сезон Игры престолов выйдет в апреле 2019 года.