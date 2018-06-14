14 июня 2018, четверг

Актриса из Игры престолов набила новую татуировку. Кажется, это спойлер концовки восьмого сезона

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Актриса набила изображение лютоволка и фразу
скрин из видео

Актриса набила изображение лютоволка и фразу "стая выживет"

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в популярном сериале Игра престолов, сделала новую татуировку. В Сети считают, что она раскрыла детали последнего сезона.

Фотография татуировки появилась в Instagram-аккаунте австралийской тату-мастера Лоры Винзер. На ней изображен герб дома Старков - лютоволк с надписью "стая выживет". Журналисты Mashable связались с Винзер и она подтвердила, что на фото актриса Софи Тернер.

 

 

Ранее сообщалось, что создатели Игры престолов снимут несколько финалов заключительного сезона, чтобы в случае утечки никто не знал, чем закончится сериал. 

Восьмой сезон Игры престолов выйдет в апреле 2019 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове