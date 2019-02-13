Активисты заблокировали турникеты в Нью-Йорке, чтобы поместить людей в условия свинарника
Сегодня, 16:09
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Зоозащитники решили наочно показать людям, что такое находиться в тесной клетке.
Активисты из организации World Animal Protection повесили замки на турникеты в старейшем нью-йоркском вокзале Grand Central Station.
Все для того, чтобы люди почувствовали то, что чувствуют животные, которых выращивают на убой.
Через несколько минут после заключения, пассажиров выпускали и объясняли им про цель акции.