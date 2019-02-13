Активисты заблокировали турникеты в Нью-Йорке, чтобы поместить людей в условия свинарника Сегодня, 16:09 281 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео скрин из видео

Зоозащитники решили наочно показать людям, что такое находиться в тесной клетке.



Активисты из организации World Animal Protection повесили замки на турникеты в старейшем нью-йоркском вокзале Grand Central Station.

Все для того, чтобы люди почувствовали то, что чувствуют животные, которых выращивают на убой.

Через несколько минут после заключения, пассажиров выпускали и объясняли им про цель акции.