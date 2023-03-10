«Никакой паники нет!». Аксенов заявил, что оборонительная линия в Крыму может привлечь туристов — видео

10 марта, 13:48
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Аксенов считает, что рвы и противотанковые ежи привлекут в Крым туристов (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Аксенов считает, что рвы и противотанковые ежи привлекут в Крым туристов (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Спустя год после начала полномасштабного вторжения РФ кремлевская марионетка во временно оккупированном Крыму Сергей Аксенов, который ранее анонсировал взятие Киева «за три дня», столкнулся с суровой реальностью.

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После полнейшего провала российской армии в Украине, ему пришлось забыть о своих несбывшихся фантазиях и сосредоточиться на сооружении оборонительной линии уже на самом полуострове, чтобы хоть как-то сдержать готовящийся освободительный поход ВСУ.

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Комментируя соответствующие приготовления, Аксенов заверил российских пропагандистов, что все идет «по плану».

«Все по плану двигается. И на самом деле мы там действуем нестандартно… Ассиметрично, можно сказать. Все двигается… У нас большое количество людей работает на объектах…», — заявил российский ставленник.

При этом Аксенов утверждает, что заявленная оборонительная линия якобы может стать в будущем объектом для привлечения туристов.

https://twitter.com/sternenko/status/1634084170770046976

В соцсетях его оптимизм не разделили, отметив, что подготовка Крыма к обороне от украинской армии свидетельствует о царящих там панических настроениях.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Туризм Крым Российская агрессия Оборона Сергей Аксенов Контрнаступление Война России против Украины

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