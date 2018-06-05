Агент ФБР танцевал брейкданс в клубе и случайно подстрелил посетителя - видео

Агент ФБР на вечеринке в одном из клубов Денвера, США, сделал сальто назад, выронил пистолет и случайно ранил одного из посетителей.

Как сообщает издание Vice, пуля попала ему в ногу.

Пистолет выпал из ремня агента, а когда он поспешно пытался его поднять, раздался выстрел в сторону толпы.

"Мы услышали хлопок, а за ним крик: Кто-нибудь позвоните 911", - говорит один из свидетелей происшествия.

Друг раненого посетителя клуба перемотал ему ногу ремнем.

Местные СМИ сообщают, что агент не был при исполнении служебных обязанностей. Его доставили в отделение полиции Денвера, из которого его направили к руководителю ФБР для дальнейшего расследования.