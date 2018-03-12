"Тебя не позвали". В Сети обсуждают встречу украинских блогеров и Петра Порошенко

Пользователи соцсетей высмеяли встречу президента Петра Порошенко с блогерами и обвинили его в том, что он собрал "порохоботов".
9 марта Порошенко провел закрытую встречу с представителями украинской блогосферы. Как сообщает Radio Svoboda, о встрече рассказали сами блогеры.
БэПэПэ - Блогери Петра Порошенка— УкраїнськаДемократія (@Ukr_Democracy) 10 марта 2018 г.
Журналист передачи Схемы Михаил Ткач (его не позвали), написал сценарий того, как эта встреча могла выглядеть.
У Антона Хозды есть похожая история только про британское правительство (его тоже не позвали).
Главный редактор Исторической правды Вахтанг Кипиани считает, что эта встреча может стать основой для фильма, правда уже с другими актерами.
Журналист и блогер Роман Шрайк о вещах на которые можно смотреть вечно.
Глава Ради Волонтерів України при министерстве обороны Давид Арахамия считает по-другому.
Блогер Мирослав Олешко опубликовал селфи с президентом и написал длинный хвалебный текст о нем.
Раптом з’ясувалося, що один з блогерів на зустрічі дорогеньких блогерів був більш дорогеньким, ніж інші— Сергей Наумович (@sergonaumovich) 11 марта 2018 г.
ЯТобіНеДорогеньки приходили, щоб спитати. Блогери приходили, щоб почути. Кожен отримав, що бажав.— Нюша Єлісеєва (@Njuschka) 11 марта 2018 г.
Після проведення дводенної наради, блогери вирішили, що першим пасажиром українського гіперлупа буде мірослав олєшко.— Яків Євгенович (@ua_100) 11 марта 2018 г.
В Сети сделали несколько фотожаб и коллажей.
Журналист Сергей Иванов написал "пирожок" про реакцию соцсетей.
Если тебя не позвали на встречу блогеров, то может ты не блогер?— Колбасашвили по 2.20 (@Prostibozenka) 10 марта 2018 г.
Пришла смс: "В АП збирають блогерів. Тебе не позвали. Вночі прийду душить." Відправник: Жаба.— Радист УкрЗалізниці (@Der_Fuehrers) 11 марта 2018 г.
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