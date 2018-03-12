"Тебя не позвали". В Сети обсуждают встречу украинских блогеров и Петра Порошенко

Пользователи соцсетей высмеяли встречу президента Петра Порошенко с блогерами и обвинили его в том, что он собрал "порохоботов".

9 марта Порошенко провел закрытую встречу с представителями украинской блогосферы. Как сообщает Radio Svoboda, о встрече рассказали сами блогеры.

БэПэПэ - Блогери Петра Порошенка — УкраїнськаДемократія (@Ukr_Democracy) 10 марта 2018 г.

Журналист передачи Схемы Михаил Ткач (его не позвали), написал сценарий того, как эта встреча могла выглядеть.

У Антона Хозды есть похожая история только про британское правительство (его тоже не позвали).

Главный редактор Исторической правды Вахтанг Кипиани считает, что эта встреча может стать основой для фильма, правда уже с другими актерами.

Журналист и блогер Роман Шрайк о вещах на которые можно смотреть вечно.

Глава Ради Волонтерів України при министерстве обороны Давид Арахамия считает по-другому.

Блогер Мирослав Олешко опубликовал селфи с президентом и написал длинный хвалебный текст о нем.

Раптом з’ясувалося, що один з блогерів на зустрічі дорогеньких блогерів був більш дорогеньким, ніж інші — Сергей Наумович (@sergonaumovich) 11 марта 2018 г.

ЯТобіНеДорогеньки приходили, щоб спитати. Блогери приходили, щоб почути. Кожен отримав, що бажав. — Нюша Єлісеєва (@Njuschka) 11 марта 2018 г.

Після проведення дводенної наради, блогери вирішили, що першим пасажиром українського гіперлупа буде мірослав олєшко. — Яків Євгенович (@ua_100) 11 марта 2018 г.

В Сети сделали несколько фотожаб и коллажей.

Журналист Сергей Иванов написал "пирожок" про реакцию соцсетей.

Если тебя не позвали на встречу блогеров, то может ты не блогер? — Колбасашвили по 2.20 (@Prostibozenka) 10 марта 2018 г.