"Тебя не позвали". В Сети обсуждают встречу украинских блогеров и Петра Порошенко

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Блогер Мирослав Олешко робить селфі з Петром Порошенком
Miroslav Oleshko via Facebook

Блогер Мирослав Олешко робить селфі з Петром Порошенком

Пользователи соцсетей высмеяли встречу президента Петра Порошенко с блогерами и обвинили его в том, что он собрал "порохоботов". 

9 марта Порошенко провел закрытую встречу с представителями украинской блогосферы. Как сообщает Radio Svoboda, о встрече рассказали сами блогеры.

Журналист передачи Схемы Михаил Ткач (его не позвали), написал сценарий того, как эта встреча могла выглядеть.

У Антона Хозды есть похожая история только про британское правительство (его тоже не позвали). 

Главный редактор Исторической правды Вахтанг Кипиани считает, что эта встреча может стать основой для фильма, правда уже с другими актерами. 

Журналист и блогер Роман Шрайк о вещах на которые можно смотреть вечно. 

 

Глава Ради Волонтерів України при министерстве обороны Давид Арахамия считает по-другому. 

Блогер Мирослав Олешко опубликовал селфи с президентом и написал длинный хвалебный текст о нем.

 

 

В Сети сделали несколько фотожаб и коллажей.

 

Журналист Сергей Иванов написал "пирожок" про реакцию соцсетей. 

 

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