Ждут «сюрприз» к 9 мая. В Москве бюджетников обязали высматривать в небе украинские БПЛА. Отказавшихся увольняют 28 апреля, 16:58 Российская ПВО уже не справляется с обнаружением украинских дронов (Фото:NV)

Система противовоздушной обороны РФ уже настолько не справляется с регулярными налетами украинских БПЛА, что властям страны не остается ничего другого, как привлекать к мониторингу неба работников бюджетной сферы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно его данным, в Москве уже формируются дежурные группы бюджетников, чьей задачей будет высматривание украинских беспилотников в небе над российской столицей на майские праздники (с 27 апреля по 9 мая включительно).

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Фото: t.me/ostorozhno_novosti

В подтверждение этому были опубликованы скриншоты соответствующих документов.

«Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов», — рассказали работники одного из ведомств, привлеченных к отслеживанию дронов.

Кроме того, сформированные патрули должны будут вместо силовиков проверять чердаки, подвалы, «подозрительные вещи» и даже автомобили.

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Напомним, что недавно сооснователь monobank и производитель БПЛА Довбуш Владимир Яценко объявил награду в 20 млн гривен за посадку 9 мая на Красной площади в Москве летательного аппарата с украинскими опознавательными знаками.