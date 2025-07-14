Женщина, которой 88 лет, совершила полет на параплане и тем самым сделала доброе дело (Фото: BBC)

В Великобритании женщина, которой 88 лет, показала, как катается на параплане и делает это ради благого дела.

Соответствующее видео 13 июля опубликовало BBC. Это произошло в английском городе Сайренсестер. 88-летняя британка Гил Клей является скаутом.

С помощью полета на параплане она собрала деньги на скаутское движение в Уэльсе. Скорость этого аэроплана была более 240 км/ч, поэтому женщину привязывали к нему.

Своим полетом Гил надеется вдохновить молодежь на приключения.

«Это было невероятно. Мне понравилось каждое мгновение. Это захватывает. Ветер был очень сильным. Я должна была держаться», — цитирует медиа женщину.

Скаутское движение основали в Великобритании, со временем оно стало международным. Скауты занимаются неформальным образованием и активным досугом на природе.