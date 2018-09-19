85-летний ирландец отбил вооруженное нападение на букмекерскую контору

85-летний Деннис О'Коннор отбил нападение на офис букмекерской конторы. Мужчину не напугали даже ружье и молотки.
Трое вооруженных грабителей ворвались в зал букмекерской компании Bar One Racing в городе Гленмайр, Ирландия, и начали угрожать персоналу. Двое перелезли через стойку, а третий направил в сторону О'Коннора ружье. Несмотря на угрозу, мужчина напал на одного из грабителей и тот вскоре бросился наутек. Далее он прогнал преступника с ружьем и помог менеджеру справиться с третьим нападавшим.
Ирландская полиция объявила их в розыск и попросила людей не вмешиваться в ограбления, пишет BBC.
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