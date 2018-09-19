19 сентября 2018, среда

85-летний ирландец отбил вооруженное нападение на букмекерскую контору

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сначала он прогнал двоих грабителей, а потом помог менеджеру справиться с третьим
скрин из видео

Сначала он прогнал двоих грабителей, а потом помог менеджеру справиться с третьим

85-летний Деннис О'Коннор отбил нападение на офис букмекерской конторы. Мужчину не напугали даже ружье и молотки.

Трое вооруженных грабителей ворвались в зал букмекерской компании Bar One Racing в городе Гленмайр, Ирландия, и начали угрожать персоналу. Двое перелезли через стойку, а третий направил в сторону О'Коннора ружье. Несмотря на угрозу, мужчина напал на одного из грабителей и тот вскоре бросился наутек. Далее он прогнал преступника с ружьем и помог менеджеру справиться с третьим нападавшим.  

Ирландская полиция объявила их в розыск и попросила людей не вмешиваться в ограбления, пишет BBC. 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове