Забыть как «совок», или переосмыслить? Украинцы делятся в соцсетях своими мыслями по поводу 8 марта 8 марта, 11:17 В соцсетях споры по поводу 8 марта не утихают (Фото:Andrew89875680/Twitter)

Несмотря на то, что 8 марта как Международный женский день все еще остается в Украине государственным праздником, споры по поводу его актуальности не утихают.

Особенно они обострились на фоне российской агрессии.

Дело в том, что для многих 8 марта неразрывно связано с СССР, в котором оно превратилось из дня, посвященного борьбе за расширение прав женщин, в общественный ритуал, прославляющий стереотипный образ «матери» и «хранительницы домашнего очага».

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В связи с этим многие предлагают и вовсе избавиться от этого советского наследия.

В то же время в современной Украине акценты 8 марта сейчас снова сместились, и теперь этот день ассоциируется не столько с так называемым «совком», сколько с женщинами, борющимися за свободу и процветание своей страны, несмотря на войну и другие трудности, выпавшие на их судьбу.

Впрочем, споры в соцсетях на этом, конечно же, не прекратились, и, пока одни искренне радуются этому празднику, для других он не более, чем какой-то устаревший мем и просто повод посмеяться.