Забыть как «совок», или переосмыслить? Украинцы делятся в соцсетях своими мыслями по поводу 8 марта

8 марта, 11:17
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В соцсетях споры по поводу 8 марта не утихают (Фото:Andrew89875680/Twitter)

В соцсетях споры по поводу 8 марта не утихают (Фото:Andrew89875680/Twitter)

Несмотря на то, что 8 марта как Международный женский день все еще остается в Украине государственным праздником, споры по поводу его актуальности не утихают.

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Особенно они обострились на фоне российской агрессии.

Дело в том, что для многих 8 марта неразрывно связано с СССР, в котором оно превратилось из дня, посвященного борьбе за расширение прав женщин, в общественный ритуал, прославляющий стереотипный образ «матери» и «хранительницы домашнего очага».

Видео дня

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В связи с этим многие предлагают и вовсе избавиться от этого советского наследия.

В то же время в современной Украине акценты 8 марта сейчас снова сместились, и теперь этот день ассоциируется не столько с так называемым «совком», сколько с женщинами, борющимися за свободу и процветание своей страны, несмотря на войну и другие трудности, выпавшие на их судьбу.

https://twitter.com/sanek_tank/status/1633356654157627392
https://twitter.com/ASarnatska/status/1633360147467624452
https://twitter.com/volodarskijo/status/1633332376662077441
https://twitter.com/latona_a/status/1633005750766247938
https://twitter.com/GessenKozak/status/1633335596134420482
https://twitter.com/tuukioma/status/1633359933067460608

Впрочем, споры в соцсетях на этом, конечно же, не прекратились, и, пока одни искренне радуются этому празднику, для других он не более, чем какой-то устаревший мем и просто повод посмеяться.

https://twitter.com/justkotekmeme/status/1633363552651051009
https://twitter.com/StepanOfficial/status/1632561120744468480
https://twitter.com/labian1807/status/1633381736703729665
https://twitter.com/nchh_kimbu/status/1633380229220560896
https://twitter.com/jarosla25746907/status/1633368479385436160
https://twitter.com/odnamoroka/status/1633234956913721344
https://twitter.com/IvanGonta72/status/1633371427544940544
https://twitter.com/Sergkov7/status/1633373824648396801
https://twitter.com/webxzz_w/status/1633379961611460608
https://twitter.com/sr_zipr/status/1633350899685834753
https://twitter.com/pan_dmytro/status/1633369232934154240
https://twitter.com/Vicroireeeee/status/1633345995323977730
https://twitter.com/midas_fall/status/1633380956764602368
https://twitter.com/wqzssxl/status/1633355123261882368
https://twitter.com/atisification/status/1633321733762457601
https://twitter.com/BlakSeaFufleet/status/1633385097058500609
https://twitter.com/ElnReveMsk1/status/1633383775202574337
https://twitter.com/Kurt_P_Wagner/status/1633370080254853123
https://twitter.com/tetyanka_bor/status/1633369517257633792
https://twitter.com/TimurTyping/status/1633385409685204992
https://twitter.com/marrrrrsyaa/status/1633386392171560961
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Украинцы Праздники 8 марта

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