«Пусть ребята носят и здоровы будут». 73-летняя пенсионерка из Ивано-Франковской области вяжет носки для ВСУ 4 октября, 09:15 Каждый вносит свой вклад в победу (Фото:Скриншот с видео)

В селе Прокурава, Ивано-Франковская область, 73-летняя пенсионерка Мария Дручков решила внести свой вклад в победу — утепляет украинских военных перед зимой. Для мальчиков женщина вяжет носки и передает их на передовую через волонтеров. Об этом рассказали на Общественном.

Вязаные носки на Гуцульщине, где живет Мария Дручков, называют тапочками. Женщина рассказывает, что вяжет так, чтобы они были не только теплыми, но и крепкими. Каждая пара особенная, потому что имеет свой орнамент и цвет.

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Женщина рассказывает, рукоделие – ее хобби с детства. Как есть свободная минутка — сразу берется за вязание. Чтобы получить нити для носков, Мария распускает тёплые вещи, которые в ее семье уже не носят.

Фото: Общественное

«Люди передают деньги на армию. А у меня пенсия не очень большая. И я думаю, хоть этим помогу. Да и вяжу, чтобы хоть немного помочь, чем могу», — признается Мария Дручков.

По ее словам, за день успевает связать одну пару носков. Утеплять украинских военных на зиму планирует и дальше.

Напомним, что трое жителей города Гайсин, Винницкая область, решили делать «бандеропечи» для ВСУ, чтобы ребята могли греться в окопах и блиндажах.