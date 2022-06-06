«Желаю объявить о победе в эфирах». Украинцы поздравляют журналистов с профессиональным праздником
Фотожурналист на поле боя со своим оружием (Фото:REUTERS/Maksim Levin/File Photo)
6 июня в Украине отмечают День журналиста. Сотрудники медиа поздравляют друг друга с праздником, чиновники и украинцы благодарят за то, что даже на фоне войны журналисты продолжают держать информационный фронт и нести правду, иногда рискуя жизнью. В Сети также упоминают о тех работниках медиа, которые погибли в результате враждебных действий России. НВ собрало последние посты.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил журналистов орденами за преданный труд.
Журналистов с праздником поздравил Генштаб ВСУ.
Пост работникам медиа посвятили и на странице Министерства обороны.
В ГСЧС пожелали скорейшей новости о победе Украины над Россией.
СБУ напоминает, что правда сильнее вражеской пропаганды и поздравляет журналистов с праздником.
К поздравлениям присоединился пятый президент Украины Петр Порошенко. Он пожелал мужества и сил в информационной борьбе медийщикам.
Поблагодарили журналистов за работу и на странице Института Массовой Информации.
Редактор и фотограф Стас Юрченко поделился фотографиями своего ордена за журналистские заслуги, которыми сегодня работников медиа награждал президент в ОП.
Исполнительная продюсерка Радио Культура Ирина Славинская пожелала каждому коллеге самое главное — скорее выпустить эфиры в медиа, посвященные победе.
Корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир передает привет коллегам и поздравляет с праздником.
Журналист Стас Козлюк посвятил длинный пост празднику. Он напомнил, что это скорее не о профессии, а о стиле жизни и попросил вспомнить тех коллег, которые погибли во время войны.
Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко кратко поздравила коллег с праздником и также предложили отдать почет тем, кто сменил «журналистское удостоверение на военный билет».
Оператор Иван Любыш-Кирдей напомнил коллегам, что они сила.
Политик и блогер Виталий Чепинога в шутку поздравил журналистов.
Продюсер Александр Бухтияр пишет, что благодаря выдержке на информационном фронте весь мир узнал, какая Украина на самом деле.
К поздравлениям присоединился комик и музыкант Иван Марунич.
Милые иллюстрации к празднику.
Напомним, что День журналиста в Украине отмечают с 1994 года, когда был издан соответствующий указ президента Леонида Кравчука. Именно 6 июня 1994 Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.
В этом году профессиональный праздник работников СМИ омрачен войной в Украине и гибелью десятков медийщиков во время боевых действий.
С начала российского вторжения, по данным Национального союза журналистов Украины, оккупанты убили более 30 украинских и иностранных работников медиа.
Часть из них погибла, защищая Украину в рядах ВСУ, некоторые – во время обстрелов мирных городов, другие были убиты оккупантами в зоне боевых действий именно во время ежедневной журналистской работы. НВ рассказывает истории героев информационной войны и о том, как мир аплодирует украинским репортерам.
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