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400 тысяч деталей. В Германии собрали полноразмерную копию хиппи-вэна Volkswagen T2 из Lego

Сегодня, 15:39
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designboom

Модель весит почти 700 килограмм.

На туристической выставке в немецком Мюнхене показали полноразмерную копию Volkswagen T2 Kombi, полностью собранную из Lego.

Машину собрали два сертифицированных моделиста Lego - Рене Хоффмайстер и Паскаль Ленхард. На создание модели у них ушло 6 недель и 400 тысяч деталей конструктора, а сам автомобиль весит почти 700 килограммов. 

Фото: designboom

Его длина составляет 5 метров, ширина - 1,9 метров, а высота - 2 метра. 

Фото: designboom
Фото: designboom

Стоит отметить, внутренняя отделка автомобиля, салон, посуда и даже зубные щетки также выполнены из Lego, а цветовая гамма, которая использовалась моделистами, соответствует цветам, которые присутствовали в оригинальном Volkswagen T2 Kombi.

Фото: designboom
Фото: designboom
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