«Наши лезут на третий ярус Кремля». Реакция украинцев на пост экс-нардепа Куприя об освобождении улиц Херсона 23 июня, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Инфа 100% (Фото:Ирина Семенюк/Facebook)

22 июня экс-нардеп Виталий Куприй со ссылкой на собственные источники сообщил, что ВСУ уже заняли 4 улицы временно оккупированного Херсона. Официального подтверждения этой новости не было. Украинцев возмутил такой фейк. НВ собрало мнения политиков, журналистов и медийных персон.

Куприй позже обновил пост, отметив, что информация об успехах на херсонском направлении поступает еще из других источников.



В Министерстве обороны отреагировали на распространение в соцсетях информации об успешных действиях Вооруженных Сил Украины в Херсоне. Как написала у себя в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр, такие данные могут повредить украинским военным.



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Офицер ВСУ Анатолий Штефан раскритиковал экс-нардепа.



Журналист, писатель и боец ВСУ Вахтанг Кипиани написал о том, как «печально», что Куприя читают 1.6 миллиона подписчиков.

Руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус запостил мем и кратко описал всю ситуацию.

Журналист Сергей Сидоренко зиронизировал о том, как действительно надо было понять пост Куприя.

Тележурналист и блогер Роман Шрайк тоже написал шутливую новость о том, что ВСУ уже на третьем ярусе Кремля.

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем о двух источниках.

Блогер и военный Богдан Процишин пошутил, что видел порно под названием Из двух источников.

Большинство украинцев сошлись во мнении о том, что этот пост Куприя — яркий пример «полного долбня».

Поэтому грех об этом не сделать мем.

НВ перевело статью австрийского военного аналитика Тома Купера, в которой он рассказал, что происходит на передовой в Херсоне. «так что да: с каждым днем ​​это становится все более интересным», — пишет Купер.

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