«Наши лезут на третий ярус Кремля». Реакция украинцев на пост экс-нардепа Куприя об освобождении улиц Херсона

23 июня, 14:07
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Инфа 100% (Фото:Ирина Семенюк/Facebook)

Инфа 100% (Фото:Ирина Семенюк/Facebook)

22 июня экс-нардеп Виталий Куприй со ссылкой на собственные источники сообщил, что ВСУ уже заняли 4 улицы временно оккупированного Херсона. Официального подтверждения этой новости не было. Украинцев возмутил такой фейк. НВ собрало мнения политиков, журналистов и медийных персон.

Куприй позже обновил пост, отметив, что информация об успехах на херсонском направлении поступает еще из других источников.

https://www.facebook.com/kupriyofficial/posts/571472044344284

В Министерстве обороны отреагировали на распространение в соцсетях информации об успешных действиях Вооруженных Сил Украины в Херсоне. Как написала у себя в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр, такие данные могут повредить украинским военным.

Видео дня
https://www.facebook.com/100004471542280/posts/pfbid02ncFgSKYyrdpsVkpZUX84NDKjQnQGQnyM764XNEVvr3zyrBaLu2wMjKWThNsFa5Zil/?d=n

Офицер ВСУ Анатолий Штефан раскритиковал экс-нардепа.

https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/1963227447400480

Журналист, писатель и боец ВСУ Вахтанг Кипиани написал о том, как «печально», что Куприя читают 1.6 миллиона подписчиков.

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10159860283077410

Руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус запостил мем и кратко описал всю ситуацию.

https://www.facebook.com/monti.czardas/posts/10220651354225043

Журналист Сергей Сидоренко зиронизировал о том, как действительно надо было понять пост Куприя.

https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua/posts/5123044954416545

Тележурналист и блогер Роман Шрайк тоже написал шутливую новость о том, что ВСУ уже на третьем ярусе Кремля.

https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/5609384352419631

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем о двух источниках.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5300185916702650

Блогер и военный Богдан Процишин пошутил, что видел порно под названием Из двух источников.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/4659733964126972

Большинство украинцев сошлись во мнении о том, что этот пост Куприя — яркий пример «полного долбня».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139753721994235&id=100078788227387

Поэтому грех об этом не сделать мем.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3368077723411023
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/139604258718892
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1176808323114659&id=100023565083653

НВ перевело статью австрийского военного аналитика Тома Купера, в которой он рассказал, что происходит на передовой в Херсоне. «так что да: с каждым днем ​​это становится все более интересным», — пишет Купер.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Российско-украинская война Виталий Куприй

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