«Наши лезут на третий ярус Кремля». Реакция украинцев на пост экс-нардепа Куприя об освобождении улиц Херсона
Инфа 100% (Фото:Ирина Семенюк/Facebook)
22 июня экс-нардеп Виталий Куприй со ссылкой на собственные источники сообщил, что ВСУ уже заняли 4 улицы временно оккупированного Херсона. Официального подтверждения этой новости не было. Украинцев возмутил такой фейк. НВ собрало мнения политиков, журналистов и медийных персон.
Куприй позже обновил пост, отметив, что информация об успехах на херсонском направлении поступает еще из других источников.
В Министерстве обороны отреагировали на распространение в соцсетях информации об успешных действиях Вооруженных Сил Украины в Херсоне. Как написала у себя в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр, такие данные могут повредить украинским военным.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан раскритиковал экс-нардепа.
Журналист, писатель и боец ВСУ Вахтанг Кипиани написал о том, как «печально», что Куприя читают 1.6 миллиона подписчиков.
Руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус запостил мем и кратко описал всю ситуацию.
Журналист Сергей Сидоренко зиронизировал о том, как действительно надо было понять пост Куприя.
Тележурналист и блогер Роман Шрайк тоже написал шутливую новость о том, что ВСУ уже на третьем ярусе Кремля.
Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем о двух источниках.
Блогер и военный Богдан Процишин пошутил, что видел порно под названием Из двух источников.
Большинство украинцев сошлись во мнении о том, что этот пост Куприя — яркий пример «полного долбня».
Поэтому грех об этом не сделать мем.
НВ перевело статью австрийского военного аналитика Тома Купера, в которой он рассказал, что происходит на передовой в Херсоне. «так что да: с каждым днем это становится все более интересным», — пишет Купер.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.