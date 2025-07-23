38-летняя женщина переехала в дом престарелых и заявила, что это было лучшее решение в ее жизни

В Австралии женщина, которой 38 лет, решила перебраться в дом для людей почтенного возраста. По ее словам, это было «лучшим решением в жизни».

Об этом 13 июля сообщило медиа Business Insider. После развода и жизни в дорогом съемном доме женщина из Мельбурна получила предложение от своей тети относительно проживания в доме престарелых. Там только что освободилось место. Австралийка согласилась и, говорит, не пожалела об этом.

Она чувствует себя в сообществе старших людей как дома, и не чувствует разницы в возрасте.

Спокойный образ жизни, где не нужно никуда спешить, изоляция от технологий и искренние душевные разговоры пошли на пользу ее психическому здоровью. Люди, которые ее окружают здесь — добрые и искренние. А еще — это гораздо более дешевый и экономный вариант, чем снимать целое жилье, говорит австралийка.

«Здесь я переосмыслила, что значит стареть. Люди вокруг вдохновляют. Они заводят новые знакомства, занимаются волонтерством, осваивают хобби — и это дает невероятную мотивацию», — цитирует медиа 38-летнюю жительницу дома.

Несмотря на то, что ее родные и друзья шутят о ее выборе и считают ее слишком молодой для жизни в доме престарелых, женщина чувствует себя на своем месте и не собирается уезжать. Она называет это решение «лучшим в своей жизни».