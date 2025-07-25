Американка по дороге домой подобрала попутчика и через три года вышла за него замуж

25 июля, 17:03
Романтическая история Мэдди и Тревоса началась очень необычно (Фото: Maddy Kacmarcik/Instagram)

Женщина из США во время возвращения домой с отдыха подобрала по дороге незнакомца. Впоследствии попутчик стал ее мужем.

Об этом сегодня, 25 июля, сообщило медиа Daily Star.

Сейчас они состоят в счастливом браке (Фото: Maddy Kacmarcik/Instagram)
27-летняя Мэдди Качмарчик из города Милуоки, что в штате Висконсин познакомилась со своим будущим мужем Трэвисом Беккером случайно в 2019 году.

Тогда американка была в Австралии и вечером после отдыха возвращалась с подругой в дом, в котором они проживали. По дороге девушки на дороге увидели мужчин, которые искали, с кем поехать домой.

Так Мэдди и 26-летний Трэвис познакомились. Впоследствии у них завязались романтические отношения, а через три года, в 2023-м, они сыграли свадьбу.

«Мой брак — самое дорогое, что у меня есть. Я знаю, что построю с ним всю свою жизнь. Иногда страшно подумать, что могла бы пройти мимо», цитирует медиа Мэдди.

Родители же американки, когда услышали их историю знакомства, очень удивились, но они были рады за счастье своей дочери.

