25 лет в неведении. В культовую игру Duck Hunt можно было играть за утку и вдвоем - видео

Американский комедийный актер Сет Роген опубликовал секрет популярной игры Duck Hunt, который на самом деле даже не был секретом.

Он написал в Twitter, что в Duck Hunt можно играть за утку. Это можно делать с помощью второго джойстика.

Hot tip that’s 25 years late but I didn’t have Twitter back then: in Duck Hunt on Nintendo, the second player controller controlled the duck. — Seth Rogen (@Sethrogen) 17 сентября 2018 г.

"Полезный совет, который опоздал на 25 лет, но у меня тогда не было Twitter: в Duck Hunt на Nintendo вторым джойстиком можно управлять уткой"

В игре нужно было стрелять из светового пистолета в уток направляя его на экран телевизора.

Актеру не поверили и тогда он опубликовал фотографию инструкции, в которой об этом было написано. Да-да, нужно было просто прочитать инструкцию.

Реакция была предсказуемой.

I guess i should actually read the instructions... pic.twitter.com/JW3vrntgUL — leah banks-fish (@graciesebastian) 18 сентября 2018 г.

Некоторые пользователи Twitter сыронизировали по поводу наивности инструкции.

"Черт побери, это же утка?"

We didn't read that shit when we were kids! — Dark Horse Images (@DarkHorseImages) 18 сентября 2018 г.

"Мы не читали эту дрянь, когда были детьми"

Теперь уже не известно, чего еще можно ожидать.

Is there anything about playing as a dog too? — Ⲁbdullⲁ (@abdolence) 19 сентября 2018 г.

"Есть что-нибуть про игру за собаку?"