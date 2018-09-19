19 сентября 2018, среда

25 лет в неведении. В культовую игру Duck Hunt можно было играть за утку и вдвоем - видео

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Про управление уткой вторым джойстиком было написано в инструкции
скрин из игры

Про управление уткой вторым джойстиком было написано в инструкции

Американский комедийный актер Сет Роген опубликовал секрет популярной игры Duck Hunt, который на самом деле даже не был секретом. 

Он написал в Twitter, что в Duck Hunt можно играть за утку. Это можно делать с помощью второго джойстика. 

"Полезный совет, который опоздал на 25 лет, но у меня тогда не было Twitter: в Duck Hunt на Nintendo вторым джойстиком можно управлять уткой"

В игре нужно было стрелять из светового пистолета в уток направляя его на экран телевизора. 

Актеру не поверили и тогда он опубликовал фотографию инструкции, в которой об этом было написано. Да-да, нужно было просто прочитать инструкцию.

Реакция была предсказуемой.

Некоторые пользователи Twitter сыронизировали по поводу наивности инструкции.

 "Черт побери, это же утка?"

"Мы не читали эту дрянь, когда были детьми"

Теперь уже не известно, чего еще можно ожидать. 

"Есть что-нибуть про игру за собаку?" 

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