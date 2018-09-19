25 лет в неведении. В культовую игру Duck Hunt можно было играть за утку и вдвоем - видео

Американский комедийный актер Сет Роген опубликовал секрет популярной игры Duck Hunt, который на самом деле даже не был секретом.
Он написал в Twitter, что в Duck Hunt можно играть за утку. Это можно делать с помощью второго джойстика.
Hot tip that’s 25 years late but I didn’t have Twitter back then: in Duck Hunt on Nintendo, the second player controller controlled the duck.— Seth Rogen (@Sethrogen) 17 сентября 2018 г.
"Полезный совет, который опоздал на 25 лет, но у меня тогда не было Twitter: в Duck Hunt на Nintendo вторым джойстиком можно управлять уткой"
В игре нужно было стрелять из светового пистолета в уток направляя его на экран телевизора.
Актеру не поверили и тогда он опубликовал фотографию инструкции, в которой об этом было написано. Да-да, нужно было просто прочитать инструкцию.
18 сентября 2018 г.
Реакция была предсказуемой.
18 сентября 2018 г.
I guess i should actually read the instructions... pic.twitter.com/JW3vrntgUL— leah banks-fish (@graciesebastian) 18 сентября 2018 г.
Woah... pic.twitter.com/cFlMdZ1IZc— EntertainMe (@AllAboutThatTV) 18 сентября 2018 г.
Некоторые пользователи Twitter сыронизировали по поводу наивности инструкции.
Holy shit, that’s a duck??? pic.twitter.com/uZeCXM2zt4— Ludwig von Koopenstein (@LVonKoopenstein) 18 сентября 2018 г.
"Черт побери, это же утка?"
We didn't read that shit when we were kids!— Dark Horse Images (@DarkHorseImages) 18 сентября 2018 г.
"Мы не читали эту дрянь, когда были детьми"
Теперь уже не известно, чего еще можно ожидать.
Is there anything about playing as a dog too?— Ⲁbdullⲁ (@abdolence) 19 сентября 2018 г.
"Есть что-нибуть про игру за собаку?"
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