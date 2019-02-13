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24 тысячи лайков. Неразборчивый пост IKEA из шести букв стал вирусным в Facebook

Сегодня, 13:31
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Итальянское отделение IKEA создало свой  самый популярный пост в Facebook. Буквосочетание hhsdjh уже набрало 24 тысячи лайков, более 4 тысячи комментариев и почти 12 тысяч репостов. 

Остается гадать, было ли эта публикация запланирована или случайна - магазин никак не объясняет эту ситуацию. В любом случае, одно можно утверждать наверняка - пост всего за несколько часов набрал огромную популярность, а комментировать его не прекращают даже сейчас.

Люди сразу начали шутить, что это - новая линейка мебели, уточняли, когда релиз и какие цвета будут доступны, а также всячески шутили вокруг неожиданно свалившейся популярности на буквосочетание hhsdjh. 

Мы должны собрать слово?

Наконец-то! Какие цвета будут доступны?

Потратьте месяцы, планируя посты в социальных сетях, а затем случайно сделанный пост собирает сотни комментариев.

Когда вы уволили смм-щика, но у него все еще есть пароль. 

В этом посте больше смысла, чем в любой речи Сальвини. (Маттео Сальвини - министр внутренних дел Италии, известный своими антиевропейскими, ультраправыми и пророссийскими взглядами. 

Теги:   IKEA Соцсети

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